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Отъездились. Региональные чиновники и депутаты теперь отдыхают в России

Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Официально запретить этим категориям граждан посещать иностранные государства не представляется возможным, так как их деятельность подразумевает периодически совершать зарубежные деловые поезди, в которых за их безопасность несет ответственность как принимающая сторона, так и собственное государство.

Ограничение на отдых введено в связи с рядом скандалов, случившихся с людьми, обличенными властью, на заграничных курортах. Конкретные факты не уточняются. Впрочем, есть мнение, что они связаны не реальными инцидентами, а разнузданными селфи, которые «люди из власти» размещают на своих страницах в соцсетях.

(фото с https://mixyfotos.ru/)

 

17 январь 08:05 | : Политика

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