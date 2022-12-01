"Арктика не простит суеты". Владимир Харлов о перспективах укрупнения региона

В преддверии нового 2023-го размышляю об опыте Норвегии 2020 года, я там долго работал. Финнмарк и Тромс - две губернии - идею объединения отложили. Управлять северными территориями непросто, новая геополитическая ситуация, когда нужно укрепление северных, арктических, как НАО, окраин, а не очередной набор вахтовиков, делает тему укрупнения неактуальной, менее значимой.
Вместе, вся страна ищет ответ на тему разумной достаточности населения в Арктической зоне РФ. Сейчас это 2.5 млн человек и падать вниз нельзя. Тут нужна многополярная лекция, а не примитивные эмоциональные высказывания местных людей, типа "неужели не понимают" или "про пятую точку". Терпеливая работа с населением без всякого регионального эгоизма, с пониманием, что ассиметричная федерация, когда одни часть населения открывала ресурсы, а другая ими пользовалась - не пройдет.
Налоговый инструментарий должен однозначно убрать ситуацию, когда у одних субъектов 30-35 млрд доходная часть на 44 населения (НАО), а у соседей 120 млрд на почти миллионное население. Я только обозначил проблему, а учитывая разный опыт мировых федеративных государств - Канада, Нигерия, США и др. - нам нужно уйти от крайне примитивного местнического мышления. Мы одна страна и сильной станем тогда, когда покончим с бюджетным унитаризмом, который сложился в последние два десятилетия.
При президенте Ельцине и губернаторе Бутове, с последним работал в качестве проректора вуза не один год как экспорт-импорт консультант и потом после выборов до 2000 года в связи с дальнейшим уходом в Лукойл к Алексею Викторовичу Баринову, 40 процентов ресурсных платежей оставалось НАО. Сейчас по бюджетному законодательству на 2022 год только 5 процентов. Раньше в ресурсных субъектах было два лицензионных ключа. Работа на месторождениях с извлекаемыми запасами более 10 млн тонн была невозможна без согласования Федерального центра с субъектами.
Это было время региональной вольницы, которая закончилась как проявление излишнего регионального эгоизма. Но остановлена она избыточно централизованно, с перекосом, перераспределением налоговых поступлений в пользу Москвы. Евгений Примаков, с которым был знаком лично, перед уходом в своих книгах предупреждал не раз о возможном развале Федерации, если не вернуться с цивилизованным межбюджетных отношениям, когда налоговые поступления субъектов должны быть кратно увеличены.
Непростая тема, но нынешние налоговые, экономические действия в целом ведут нас обратно в СССР. Чем закончил СССР, хорошо известно. В Арктике же нужно действовать вдвойне осторожно в нынешней санкционной, демографической ситуации и возрастающей экономической роли АЗРФ в ВВП РФ.
Владимир Харлов, вице-президент ассоциации СМП