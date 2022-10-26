Новожилов: "Архангельская область получит на ремонт автодорог 3 млрд рублей"

Под председательством министра финансов Антона Силуанова состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений
На заседании были распределены межбюджетные трансферты регионам на 2023 год. Данные поправки будут внесены в проект федерального бюджета на следующий год.
Напомним, в задачи комиссии входит рассмотрение вопросов по повышению эффективности межбюджетных отношений, предоставлению и распределению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов, развитие механизмов поддержки регионов и местного самоуправления.
Трехсторонняя комиссия формируется из представителей правительства и парламентариев — депутатов и сенаторов. В состав комиссии входит сенатор Виктор Новожилов.
«Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений — эффективный механизм для отстаивания интересов Архангельской области. Самый главный итог - федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для нашего региона не уменьшились. На следующий год Поморье получит серьезные суммы из федерального бюджета.
Например, на реализацию проектов модернизации первичного звена выделено более 1 млр. 100 млн. рублей. На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения регион получит субсидию более 715 миллионов рублей. На - осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет - более 1млрд. 200 млн рублей. Выделят финансы и на дальнейший ремонт автодорог без малого 3 млрд рублей», - отметил Виктор Новожилов.