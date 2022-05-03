В Северодвинске открыт прием старых автомобильных покрышек

Активист Центра поддержки и защиты граждан «За Дело», депутат городского Совета Северодвинска Роман Варфоломеев осмотрел пункт приема старых покрышек от легковых автомобилей. Группа компаний «ЭкоРесурс» начала бесплатно принимать их у населения.
Совместно с Романом Варфоломеевым на Заводскую, 11Б направились глава Северодвинска Игорь Скубенко и начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах. Роман Варфоломеев отметил, что такой приемный пункт очень нужен для города.
— Ко мне не раз обращались автовладельцы и руководители бюджетных предприятий с вопросом: куда можно сдать покрышки? — рассказал Роман Варфоломеев. — Все знают, что раньше на территориях детских садов покрышки использовали в качестве леерного ограждения. Сейчас это запрещено санитарными правилами. В контейнеры покрышки выбрасывать нельзя, можно только утилизировать. Поэтому очень хорошо, что такой пункт приема открылся; теперь важно, чтобы он наращивал объемы. Город станет чище, а старые покрышки обретут вторую жизнь.
У северодвинцев накопилось много покрышек; есть они и на предприятиях, и в управляющих организациях. Принимаются покрышки только от легковых машин; важно, чтобы они были чистыми. Представитель группы компаний «ЭкоРесурс» Алексей Храмов рассказал, что с покрышками во многих городах складывается очень сложная ситуация. Пункт приема будет осуществляться их складирование, а по мере накопления – отвозить на переработку.
— Все изношенные автомобильные покрышки будут отправляться на Дмитровский завод резинотехнических изделий: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подписано с ним соглашение о сотрудничестве, — подчеркнул Роман Варфоломеев.
Развитие системы раздельного сбора отходов и вторичная их переработка - одно из основных направлений реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Работа стационарных пунктов приема позволяет каждому жителю разумно и экологично сохранять природу.
Стоит отметить, что «ЭкоРесурс» в Северодвинске принимает от жителей и организаций также бумагу и картон, пластик, пленку, ящики ПНД, биг-бэги (мягкие контейнеры для расфасовки упакованных и насыпных строительных материалов), бутылки ПЭТ и жестяные банки.