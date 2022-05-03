Школьные вопросы обсуждали в северодвинском Центре "За Дело"

Активистка Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 13 Елена Романовская на встрече с горожанами обсудила вопросы системы образования.
Одна молодая женщина, выпускница Архангельского педагогического колледжа, рассказала о том, что хочет работать в Северодвинске. Она — дипломированный учитель начальных классов. И все бы ничего, но вот незадача: нет квартиры.
— Существует муниципальная программа поддержки молодых педагогов, — рассказала Елена Романовская. — Можно получить компенсацию платы за съем жилья на рынке.
Пришедшая в Центр семейная пара считает, что в пришкольных летних лагерях необходимы вторая и даже третья смены. В школе № 6 в этом году были и первая, и вторая смены. Муж с женой поинтересовались, будут ли другие общеобразовательные учреждения перенимать такой опыт.
— Школьные здания должны готовиться к учебному году и отопительному сезону, — пояснила Елена Романовская. — Поэтому все три смены организовать в одной школе не получится. Но можно же чередовать: одна школа организует одну смену, другая — вторую. Рассмотрим такой вариант на будущий год.
Спрашивали, что делать, если родители хотят, чтобы их ребенок учился в школе № 13, но семья проживает в старом городе.
— Образовательная организация может отказать родителям, если нет мест, — пояснила Елена Романовская. — В приоритете, конечно, те, кто проживают на закрепленной территории. Мы стараемся идти ребятам навстречу, но, к сожалению, не всегда есть такая возможность.
Активисты Центра «За Дело» всегда готовы выслушать предложения северодвинцев по развитию городских территорий, проконсультировать по волнующим вопросам и найти варианты решения городских проблем вместе с неравнодушными жителями.