16 километров нового асфальта дороги в Онегу. Проверяет Иван Воронцов

Ход ремонта Онежской трассы проинспектировал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов и глава Онежского района, секретарь местного отделения Юрий Максимов.
Каждый житель Архангельской области знаком с главной проблемой Онежского района. А именно с неудовлетворительным состоянием дороги между райцентром и Архангельском. Если зимой здесь ещё можно проехать по укатанному снегу, то летом путь предстоит по длинной грунтовой дороге.
Не каждый решится проехать более 100 км до Онеги по такой дороге. Но местным жителям выбирать не приходится. Особенно остро встаёт эта проблема у беременных женщин Онежского района – рожать необходимо ехать в Северодвинск или перинатальный центр Архангельска.
Проблема была поднята губернатором Архангельской области Александром Цыбульским во время встречи с Президентом России. Тогда, Владимир Путин поддержал инициативу капитального ремонта трассы Архангельск-Онега.
В рамках мониторинга реализации народной программы «Единой России», руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов посетил Онежский район, проверили ход работ по капитальному ремонту дороги.
«Уже сейчас 16-километровый участок трассы Солза — Куртяево не узнать. Здесь дорожники уже уложили нижний слой асфальтобетона. И в ближайшее время планируют приступить к укладке верхнего. По словам подрядчиков, в ноябре текущего года участок должен быть сдан в эксплуатацию.
Полностью завершить работы по благоустройству трассы Онега — Архангельск дорожники должны в сентябре 2024 года, но рассчитывают справиться раньше. Увиденное вселяет надежду, что уже через два года дорога до Онеги будет полностью состоять из нового и качественного асфальта. И добраться до красот Онежского края и знаменитого Кий-острова станет значительно проще и комфортней», - рассказал Иван Воронцов.
Также, в ходе поездки посетили строительную площадку, где возводятся два многоквартирных дома по программе переселения из ветхого аварийного жилья. В новых домах объём жилой площади превышает 15 тысяч «квадратов». Ввод в эксплуатацию этих новостроек запланирован до конца текущего года. На данный момент работы идут в рамках установленных сроков, и никаких нарушений в ходе строительства не наблюдается.
Помимо того, в ближайшие годы в Онежском районе будет построен современный портово-индустриальный парк «Онега» площадью 500 га. Предполагаемый годовой грузооборот создаваемой инфраструктуры составит более одного млн. тонн с возможностью развития до четырех миллионов. К слову – сейчас в порту Онега средний объем перевалки грузов за последние три года составляет около 130 тысяч тонн, транзитный груз – 210 тысяч тонн.
Таким образом, объёмы перевалки грузов в порту увеличатся в десятки раз. Само по себе месторасположения порта имеет хороший потенциал – выход к Белому морю с достаточными глубинами на подходах к порту. Кроме того, из морских портов Севера резервы по железнодорожным подходам имеют только порты Архангельск и Онега.
«Помимо всего прочего, в Онежском районе прекрасная природа, протяженный берег Белого моря. Уникальные места для рыбной ловли и экотуризма. И мы видим, что сейчас район получает отличный задел на будущее. Уверен, что Онега раскроет свой потенциал в полной степени в ближайшие годы», - резюмировал Иван Воронцов.