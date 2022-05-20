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Где погулять со своей собачкой? Карта вам в помощь

Амбассадором карты площадок и неформальных, но привычных мест выгула четвероногих друзей стал урбанист, автор проекта «Собакин город» Артем Гебелев

На федеральную карту +1Город нанесут площадки и неформальные места выгула собак. Об этом на дискуссии «Когда Москва станет pet-friendly?» в рамках Moscow Urban Forum объявил урбанист, автор телеграм-канала «Собакин город» и одноименного проекта Артем Гебелев.

«Мне очень понравилась идея +1Город — нанести на карту pet-friendly-заведения. Однако как урбанист я считаю, что pet-friendly-среда — это не только кафе и другие организации, куда можно пойти с животными. Мне кажется важным показать и места, где собираются владельцы, чтобы дать своим собакам возможность поиграть и побегать без поводка. Во всем мире для этого в каждом районе существуют специальные игровые площадки, но в Москве всего около 900 официальных площадок на четыре миллиона собак.

Этого катастрофически мало, и это приводит к тому, что владельцы часто “тусуются” и отпускают собак с поводка в локациях, которые для этого не предназначены: в пустующих спортивных “коробках”, на полянах в парках и скверах, на пустырях. В регионах ситуация с площадками для собак еще хуже. Мы уверены, что этот слой на карте +1Город привлечет внимание к этой проблеме и поможет людям с собаками находить друг друга, общаться, находить новых друзей для себя и своего питомца. И сегодня мы объявляем о запуске проекта», — сказал Артем Гебелев.

В рамках новой категории пользователям предлагается добавлять на карту места, где собираются владельцы собак для совместных прогулок с питомцами: сквер, поляна в парке, зона на бульваре, двор ЖК, межквартальное пространство, спортивная «коробка» и т. д. Артем Гебелев отметил, что потенциально карта может помочь жителям обратить внимание городских властей на локации, где необходимо создавать официальные площадки для собак.

По словам руководителя помощника по устойчивому образу жизни +1Город Максима Голованова, новая подкатегория позволит показать реальную картину состояния культуры обращения с животными в российских городах, а также станет шагом к развитию dog-friendly-среды в России.

Как сказал Максим Голованов, в приложении +1Город уже загружено более 1,5 тыс. точек в категории «Животные». Среди них — официальные площадки для выгула, ветклиники, груминг-салоны, магазины для животных и даже заведения, которые оказывают ритуальные услуги для животных. Больше всего pet-friendly-точек — в Москве: 63%. На втором месте — Санкт-Петербург, с 8%. Омск, Екатеринбург и Новосибирск — по 1% на каждый город, остальные адреса представлены другими населенными пунктами. Карта обновляется сотрудниками проекта и пользователями, и количество точек растет каждый день.

«Мы мотивируем наших пользователей самим формировать карту. Пользователи приложения получают баллы как за добавление точки, так и за проверку адреса на актуальность. Баллы можно менять на полезные призы от партнеров: среди них — услуги и товары не только для людей, но и для животных, например сертификат на чистку зубов для питомца или консультация ветеринара», — сказал Максим Голованов.

Запуск новой подкатегории «Площадки и неформальные места выгула собак» на карте +1Город стал частью серии онлайн- и офлайн-активностей Проекта +1, цель которых — рассказать об актуальных проблемах домашних и бездомных животных. Ранее агрегатор благотворительных фондов +1Люди запустил раздел «Забота о животных», чтобы привлечь еще больше помощи в специализированные фонды, рассказать о насущных вопросах отрасли и предложить жертвователям удобные способы помогать, а на карте +1Город специальную метку получили организации, оказывающие помощь питомцам: pet-friendly-бизнес, ветеринарные клиники и аптеки, официальные места для выгула собак, а также питомники, которые предлагают забрать животное домой. Добавить адрес площадки/неформального места для выгула собак можно по ссылке: plus-one.simpoll.ru/cef8506c.

18 август 07:30 | : +1 Город

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