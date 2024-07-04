Visa Cash App RB Formula One Team: Новая эпоха в «Формуле-1»

В последние шесть месяцев на трассах «Формулы-1» выступает команда с необычным названием — Visa Cash App RB Formula One Team. Несмотря на солидных спонсоров в лице таких гигантов, как Visa и Cash App (платёжная система от компании Block, капитализация которой превышает сто миллиардов долларов), команда успела стать объектом множества шуток и мемов, связанных с её аббревиатурой VCARB.

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На первый взгляд, команда выглядит как внушительная организация, учитывая партнёров в лице производителей люксовых часов Rolex-Tudor, Hugo Boss, польского нефтехимического гиганта Orlen и давно зарекомендовавшего себя в спорте и бизнесе производителя энергетиков Red Bull. Однако, если углубиться в историю, станет ясно, что 2024 год — это первый год команды в её новом обличии. По сути, это та же команда «Альфа Таури» — дочерний и молодёжный проект Red Bull, сохранивший прежний состав, детали и пилотов.

Хотя результаты команды остаются схожими с успешными сезонами «Торо Россо», такие как шестое место в Кубке конструкторов и несколько высоких финишей в квалификациях, спринтах и гонках, возникает вопрос: действительно ли это всё ещё та же команда, или перед нами нечто новое? С приходом роскошных спонсоров, обладающих беспрецедентной щедростью, Visa Cash App RB Formula One Team начинает показывать потенциал, который превосходит прежние достижения.

Новая команда уже успела занять седьмое место в гонках, отставая всего на тридцать очков от «Астон Мартин» с Фернандо Алонсо, который стал главной сенсацией 2023 года. Соперничество стало ещё более ожесточённым, и Visa Cash App RB Formula One Team необходимо соответствовать новым стандартам, чтобы избежать давления со стороны конкурентов, настаивающих на её продаже.

Под руководством нового главы Лорана Мекьеса, который ранее работал в команде ещё во времена «Торо Россо» и успел побывать директором по безопасности FIA и гоночным директором Ferrari, команда начала трансформацию. Вместе с Петером Байером, отвечающим за спонсорские и бизнес-операции, Мекьес строит новую стратегию развития, опираясь на свой богатый опыт и связи в мире автоспорта.

Суперштат команды включает в себя бывших топ-менеджеров FIA, Ferrari, McLaren и Renault, таких как Алан Пермен, который более двух десятилетий управлял базой в Энстоуне, и Тим Госс, экс-шеф технического подразделения McLaren. Эти специалисты привносят в команду свои уникальные знания и опыт, что помогает создать серьёзную техническую и управленческую структуру.

С такими мощными кадрами и поддержкой солидных спонсоров, Visa Cash App RB Formula One Team имеет все шансы на успех в новой эре «Формулы-1». Хотя путь только начался, команда уже демонстрирует высокий уровень представительности и стремление к новым вершинам, доказывая, что за ребрендингом скрывается нечто большее, чем просто изменение названия.

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