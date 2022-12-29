В Ростехе заявили о запуске серийного производства модернизированного автомата АК-12

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал в 2023 году выпуск обновленной версии автомата АК-12. Он отметил, что оружие было доработано с учетом опыта СВО. Оно стало удобнее и эргономичнее.

Разработка автомата АК-12 в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» идет в усиленном режиме. На долю компании приходится 95% производства стрелкового оружия в России. Кроме того, 25% акций предприятия принадлежат «Ростеху».

Специалисты оснастили анонсированную модель автомата новым дульным устройством, диоптром, рукояткой управления огнем. Радикально изменили крепление контейнера, которое в раннем варианте часто ломалось.

Ранее СМИ сообщали, что «Ростех» создает разведывательно-ударные беспилотники, которые могут атаковать противников целым роем.