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В Ростехе заявили о запуске серийного производства модернизированного автомата АК-12

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал в 2023 году выпуск обновленной версии автомата АК-12. Он отметил, что оружие было доработано с учетом опыта СВО. Оно стало удобнее и эргономичнее.

Разработка автомата АК-12 в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» идет в усиленном режиме. На долю компании приходится 95% производства стрелкового оружия в России. Кроме того, 25% акций предприятия принадлежат «Ростеху».

Специалисты оснастили анонсированную модель автомата новым дульным устройством, диоптром, рукояткой управления огнем. Радикально изменили крепление контейнера, которое в раннем варианте часто ломалось.

Ранее СМИ сообщали, что «Ростех» создает разведывательно-ударные беспилотники, которые могут атаковать противников целым роем.

30 январь 16:51 | : Разное

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