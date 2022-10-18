Почему букмекерские конторы для ставок на киберспорт так популярны среди беттеров?

Букмекерские конторы для ставок на киберспорт постепенно наращивают пулы клиентов. Интерес к компьютерным играм побуждает их делать ставки на топовые и не очень популярные дисциплины. Давайте узнаем, что побуждает бетторов отдавать предпочтение виртуальным соревнованиям.
Соревнования команд и отдельных игроков на компьютерах приносит удовольствие не только тем, кто их смотрит. Пользу извлекают также ставочники и букмекеры. В списке перечислены критерии, которые считаются преимуществом данного вида сорта:
Турниры, чемпионаты и отдельные матчи проходят по уплотненному расписанию. Благодаря этому удачливые ставочники получают хорошую прибыль в течение нескольких часов.
Реальные возможности сделать правильный прогноз. В Live удобно отслеживать ход матча и воспользоваться высоким коэффициентом.
Из-за особенностей киберспорта букмекеры не всегда правильно стоят линию на перспективу. Иногда получается выгодно использовать эту фору.
Кроме перечисленных ставочникам известны другие преимущества. Постоянное изучение дисциплин поможет совершенствовать базу знаний и находить больше шансов на получение выигрыша.
Прежде, чем начать ставить деньги, надо понять, что на дистанции успешными игроками становятся не все. Каждая ставка не может быть выигрышной, поэтому нужно научиться управлять эмоциями, принимать уравновешенные решения.
Для этого стоит разобраться в тонкостях видов компьютерных соревнований, особенностях стратегий и принципах составления точного прогноза. Начинать следует из одной разновидности игры. Клиент должен изучить:
Правила.
Команды и состав игроков.
Статистику выигрышей и поражений.
Мотивацию.
Для тренировки можно составить несколько вариантов исходов и посмотреть, насколько они окажутся обоснованными. Компьютерные матчи смотрят в Ютубе и Twitch.
Можно найти много обучающих материалов, но они нужны для теоретической подготовки. Практические навыки разовьются при самостоятельном заключении пари.
Чтобы успешно бороться за клиентов, букмекеры должны предоставлять им больше комфортных условий. В список лучших букмекерских контор для ставок на киберспорт в разделе https://stavkinasport.ru/bukmekerskie-kontory-dlya-stavok-na-kibersport/ вошли конторы, за которые отдают голоса игроки и специалисты. Лидирующие позиции занимают следующие площадки:
Парибет — хорошие коэффициенты и бесплатные трансляции.
BetBoom — матчи по CS:GO включают до 200 маркетов.
AstraBet — широкая линия по основным и менее популярным дисциплинам.
Леон — в крупных турнирах есть возможность использовать больше событий.
Мелбет — заключает пари на экзотические игры StarCraft, Rainbow Six.
Winline — доступ к трансляциям на Twitch для зарегистрированных пользователей.
Лига Ставок — роспись в прематч/лайв 20/70 маркетов.