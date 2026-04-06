Дети спалили две бани и сарай в Пинежском округе

Вчера вечером в экстренные службы поступила информация от очевидцев о пожаре в деревне Кеврола Пинежского округа.

В результате возгорания сгорели две бани и сарай.

В ходе проведенной проверки установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 10-летнего сына хозяйки построек.

Мальчик без спроса взял спички и ради интереса поджог диван в сарае. Вместе с находившейся рядом сестрой они залили пламя водой и ушли домой, думая, что полностью потушили пожар.

После ухода детей тлеющий поролон разгорелся и огонь распространился на постройки, объединенные под одной кровлей.

Информация, ранее распространенная в СМИ о том, что причиной пожара стал умышленный поджог, совершенный неизвестными лицами, не соответствует действительности.

Сотрудники полиции обращаются к родителям с просьбой поговорить с детьми об опасности игры со спичками и бесконтрольного разжигания огня.

Объясните несовершеннолетним, что большой пожар может начаться даже от маленькой искры. Не оставляйте спички и зажигалки в легкодоступном месте.

Если на улице увидели, что дети пытаются разжечь огонь, не проходите мимо — сообщите в экстренные службы.