Дети спалили две бани и сарай в Пинежском округе

Вчера вечером в экстренные службы поступила информация от очевидцев о пожаре в деревне Кеврола Пинежского округа.

 В результате возгорания сгорели две бани и сарай.

 В ходе проведенной проверки установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 10-летнего сына хозяйки построек.

 Мальчик без спроса взял спички и ради интереса поджог диван в сарае. Вместе с находившейся рядом сестрой они залили пламя водой и ушли домой, думая, что полностью потушили пожар.

 После ухода детей тлеющий поролон разгорелся и огонь распространился на постройки, объединенные под одной кровлей.

 Информация, ранее распространенная в СМИ о том, что причиной пожара стал умышленный поджог, совершенный неизвестными лицами, не соответствует действительности.

 Сотрудники полиции обращаются к родителям с просьбой поговорить с детьми об опасности игры со спичками и бесконтрольного разжигания огня.

 

Объясните несовершеннолетним, что большой пожар может начаться даже от маленькой искры. Не оставляйте спички и зажигалки в легкодоступном месте.

 

Если на улице увидели, что дети пытаются разжечь огонь, не проходите мимо — сообщите в экстренные службы.

18 май 17:37 | : Происшествия

