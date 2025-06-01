В поселке Коноша произошел пожар в бане со смертельным исходом

Сегодня ночью в частной деревянной бане в поселке Коноша произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 54-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительным данным, после употребления спиртных напитков мужчина ушел в баню спать. Есть основания полагать, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.