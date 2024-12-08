МЧС доложило о снижении пожароопасности в Архангельской области

В Правительстве региона сегодня подвели итоги работы Архангельской территориальной подсистемы РСЧС за 11 месяцев 2024 года.

В обращении к участникам сбора первый заместитель Губернатора и председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев сообщил, что для Архангельской территориальной подсистемы РСЧС уходящий год стал периодом интенсивной работы.

«Хотел бы отметить слаженность работы звеньев нашей территориальной подсистемы РСЧС на всех уровнях. У всех нас схожие задачи и одинаковые вызовы, поэтому безопасность региона — это наше общее дело», — отметил Алексей Алсуфьев.

В 2024 году количество пожаров в регионе снизилось до 2 171 случаев, на 7,5 %. В результате пожаров 83 человека погибло, в том числе один ребёнок. Огнеборцами на пожарах спасено 649 человек. Кроме того, в 2024 году пожарно-спасательные подразделения 708 раз выезжали на ДТП, в результате чего спасён 51 человек.

В тушении 114 пожаров участвовали добровольные пожарные. Всего в области функционируют 208 подразделений добровольной пожарной охраны штатной численностью 1 068 человек. Их силами осуществляется прикрытие 1 333 малочисленных и труднодоступных населённых пункта. В следующем году на поддержку пожарного добровольчества будет выделен 41 млн рублей.

Операторы Системы-112 Архангельской области за 11 месяцев 2024 года обработали 670 тысяч обращений. Как отметил руководитель Агентства ГПС и ГЗ Игорь Раченков, количество обращений в Службу, по сравнению с 2023 годом снизилось на семь процентов: «Это связано с тем, что в 2024 года от населения поступило меньше ложных и справочных вызовов, а также вызовов, не связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения».

На водных объектах в текущем году погибло 38 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Показатель трагических происшествий вырос на четверть. При этом основной причиной стало купание в необорудованных местах. Как отмечено, органам местного самоуправления необходимо активнее работать над обустройством пляжей в летний период.

«Вопрос происшествий и гибели на воде находится на постоянном контроле у Губернатора и Правительства Архангельской области и для муниципальных образований должен являться одним из приоритетных направлений при исполнении своих полномочий по обеспечению безопасности людей на воде», — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.

Сотрудниками Центра гражданской защиты АГПСиГЗ на водных объектах было спасено 11 человек. Ещё 228 человек эвакуировали из труднодоступных населённых пунктов. Кроме того, сотрудниками спецотдела Центра ГЗ уничтожено 494 взрывоопасных предмета. Также в период паводка на затороопасных участках разрушено 9 700 м² льда в рамках взрывных работ.

Служба спасения им. И.А. Поливаного в 2024 году выезжала на происшествия 2 284 раза, в результате было спасено 225 человек. Также 116 заблудившихся людей вывели из леса по телефону.

«Особо хочу отметить, что в 36 проведенных службой поисково-спасательных работах в лесу 11 раз приняли участие добровольцы. Четверо потерявшихся были найдены живыми в ходе работы волонтеров», — сообщил Игорь Раченков.

Также в ходе мероприятия за высокие результаты в выполнении мероприятий гражданской обороны награждали должностных лиц Архангельской территориальной подсистемы РСЧС. Медали МЧС России «За содружество во имя спасения» удостоены два сотрудника Службы спасения им. И.А. Поливаного: замначальника по оперативной работе Алексей Малыгин и начальник отдела спецзащиты Ольга Коджебаш.

Как рассказал Алексей Алсуфьев, в январе наш регион будет задействован в межведомственных опытно-исследовательских учениях «Безопасная Арктика-2025» с участием иностранных делегаций. «Столь масштабные мероприятия предполагают тщательную подготовку и отработку взаимодействия всех служб. Желаю всем нам успешной и результативной работы», — отметил председатель областного Правительства.