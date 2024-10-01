Северодвинский внук задушил свою бабушку из-за денег

1 октября 2024 года утром в квартире дома на проспекте Морской в городе Северодвинске обнаружено тело 72-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 25-летний внук потерпевшей.

Подозреваемый пояснил следователю, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел к бабушке, чтобы одолжить денег. Получив отказ, задушил родственницу, после чего покинул место совершения преступления. Плохо помнит произошедшие события.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.