В поселке Савинский "Ромео" разбился при попытке залезть на балкон к любимой

28 июля 2024 года вечером 46-летний мужчина упал с высоты пятого этажа квартиры дома в поселке Савинский. От полученных травм пострадавший скончался при госпитализации в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил попасть в квартиру сожительницы, которой не было дома, через балкон ее соседей. Перелезая с балкона на балкон, расположенные на одном уровне, он не удержался и упал на землю.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Практика проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел региональным Следственным управлением СКР показывает, что зачастую происшествия и преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие, совершаются в состоянии опьянения. Берегите себя и своих близких, избегайте ситуаций, способных привести к трагедии.