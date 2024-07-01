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В Архангельской области 2-летняя девочка пропала на болоте, но все обошлось

Вчера днем, 28 июля, в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» обратились родители 2-летней Александры Яблоковой. Они пояснили, что девочка гуляла во дворе дома в поселке Белое Озеро. На некоторое время родители отвлеклись и потеряли ребенка из вида. Найти самостоятельно малышку взрослые не смогли. 

 Оперативно по тревоге был поднят личный состав ОМВД России «Плесецкий», на месте также работают сотрудники МЧС, специалисты-кинологи, поисково-спасательные отряды, местные жители. Обследовалась прилегающая территория, лесной массив. 

 Были разосланы приметы девочки, сознательных граждан просили подключиться к поискам.

 И уже около 3.10 ночи пропавшая 2-летняя Александра Яблокова найдена на болоте в 1,3 километрах от поселка Белое Озеро, откуда она ушла. 

Малышку обнаружили представители поисково-спасательного отряда. Девочка доставлена в районную больницу для обследования. 

 Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые оказывали содействие в розыске ребенка. 

 

29 июль 07:17 | : Происшествия

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