В Архангельской области 2-летняя девочка пропала на болоте, но все обошлось

Вчера днем, 28 июля, в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» обратились родители 2-летней Александры Яблоковой. Они пояснили, что девочка гуляла во дворе дома в поселке Белое Озеро. На некоторое время родители отвлеклись и потеряли ребенка из вида. Найти самостоятельно малышку взрослые не смогли.

Оперативно по тревоге был поднят личный состав ОМВД России «Плесецкий», на месте также работают сотрудники МЧС, специалисты-кинологи, поисково-спасательные отряды, местные жители. Обследовалась прилегающая территория, лесной массив.

Были разосланы приметы девочки, сознательных граждан просили подключиться к поискам.

И уже около 3.10 ночи пропавшая 2-летняя Александра Яблокова найдена на болоте в 1,3 километрах от поселка Белое Озеро, откуда она ушла.

Малышку обнаружили представители поисково-спасательного отряда. Девочка доставлена в районную больницу для обследования.

Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые оказывали содействие в розыске ребенка.