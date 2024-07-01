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На железнодорожных переездах в Архангельской области за полгода произошло три ДТП

Всего по данным Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - с начала 2024 года  на железнодорожных переездах Северной магистрали произошло 11 ДТП.

Столько же было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. 

С 1 января по 18 июля 2024 года три ДТП произошло в Архангельской области, по два случая – в Ярославской, Костромской и Владимирской областях. По одному ДТП произошло в Ивановской и Вологодской областях. В Республике Коми и ЯНАО таких случаев не зафиксировано. В происшествиях пострадали 16 человек, 8 из них погибли, в том числе 1 несовершеннолетний.

Причинами большинства происшествий стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков. 

Северная железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад.

19 июль 16:15 | : Происшествия

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