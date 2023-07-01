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В Карпогорах нетрезвый водитель сбил двухлетнего малыша

9 августа около 12:30 в дежурную часть ОМВД России по Пинежскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии во дворе дома по улице Ленина в селе Карпогоры. По имеющимся данным, мужчина 1974 года рождения, управляя машиной марки «Kia», начиная движение с места стоянки, допустил наезд на внезапно выбежавшего несовершеннолетнего 2021 года рождения. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован.
Установлено, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении предполагаемого виновника аварии составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
30 август 12:11 | : Происшествия

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