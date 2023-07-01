А Котласе пьянь за рулем сбил подростка на мотоцикле

27 августа в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Театральной и Ленина.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, на перекрестке при совершении поворота допустил столкновение с мотоциклом «BSE». Водитель иномарки в нарушение правил дорожного движения покинул место аварии, однако вскоре был установлен и задержан стражами порядка.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства – 14-летний подросток – с травмами госпитализирован. Право на управление мотоциклом у него отсутствовало.

Установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Стражи порядка напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Также полицейские напоминают, что в соответствии с правилами дорожного движения мототранспортом разрешено управлять лицам, достигшим 18-летнего возраста, которые прошли обучение в автошколе и получили водительское удостоверение соответствующей категории. Как показывает практика, взрослые нередко пренебрегают этими правилами и покупают для ребенка мототранспорт, не осознавая, что последствия от такого подарка могут быть самыми печальными.