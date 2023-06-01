Трое архангелогородцев похитили мужчину, увидев в нем наркодиллера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых за преступления против собственности троих жителей областного центра в возрасте от 32 до 34 лет в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст. 127 УК РФ и ч.2 ст.162 УК РФ (незаконное лишение человека свободы и разбойное нападение, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа), один из них также по ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, 31 марта 2023 года в ночное время в центре города Архангельска обвиняемые насильно посадили в салон автомобиля ранее незнакомого 26-летнего мужчину, лишив его возможности передвигаться. В пути следования они нанесли удары руками и молотком по голове и телу потерпевшего, после чего, угрожая убийством, потребовали передать им одежду и личные вещи, включая денежные средства и телефон. Завладев его имуществом на общую сумму более 22 тысяч рублей, а также паспортом и иными личными документами, пострадавшего высадили на улице, после чего он незамедлительно обратился в органы полиции, что позволило оперативно задержать обвиняемых, один из которых находится в федеральном розыске.

За несколько дней до указанных событий сотрудники ГИБДД УМВД России по Архангельской области остановили автомобиль под управлением одного из обвиняемых, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, при этом он был лишен права управления транспортным средством и имел не оплаченный штраф за административное правонарушение.

В ходе допросов они свою вину не признали и пояснили следователю, что на улице обратили внимание на мужчину, который вел себя странно, предположив, что он занимается распространением наркотиков. С целью пресечения незаконных действий они посадили его в машину, применили физическую силу и забрали рюкзак, в котором находились телефон и одежда, после чего высадили пострадавшего на улице. В ходе следствия указанная версия не нашла своего подтверждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

(кадр из к/ф «Кавказская пленница»)