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В Архангельской области лесных пожаров в этом году стало больше

Согласно статистике ГКУ «Региональная диспетчерская служба», с 1 апреля текущего года в Систему-112 поступило 222 сообщения о ландшафтных и природных пожарах, возгораниях сухой травы.

По информации от Единого лесопожарного центра всего с начала лесопожарного периода на территории Архангельской области зарегистрировано 24 пожара на площади 41,2473 га (за аналогичный период прошлого года зафиксировано 9 лесных пожаров на площади 107,221 га). На сегодняшний день действующих лесных пожаров нет.

 Однако впереди длительные выходные и многим захочется провести их на природе или на дачном участке. Наслаждаясь хорошей погодой вдали от города, стоит помнить об ответственном отношении к природе.

Лесные пожары являются одной из главных угроз для окружающей среды и жизни людей. Они могут возникать как естественным образом, так и по вине человека. Естественным источником возгорания в лесу может стать удар молнии. Однако, как подчеркивают эксперты, антропогенный фактор является главной причиной возникновения лесных пожаров. Согласно статистике, 9 из 10 случаев пожаров в лесах вызваны деятельностью человека.

При низовых пожарах, как правило, выгорает травяная лесная подстилка, кустарники и поваленные деревья. Огонь чаще всего не поднимается выше метра над уровнем земли. Для низовых пожаров характерна относительно невысокая скорость распространения: за минуту огонь продвигается на 2,5-3 метра. Однако верховые пожары, которые распространяются по кронам деревьев, представляют наибольшую опасность. Скорость распространения огня существенно увеличивается, и уйти от такого пожара невозможно.

 Пожары в лесах могут привести к серьезным последствиям, таким как уничтожение природного биотопа, потеря жизней и имущества. Поэтому очень важно проявлять сознательность и вести себя осторожно в лесных массивах, чтобы избежать возникновения пожаров.

Лучшим способом предотвращения лесных пожаров является соблюдение правил безопасности и проявление ответственности в отношении окружающей среды. Следует избегать курения в лесу, оставления окурков и мусора на природе, использования открытого огня. При обнаружении пожара немедленно сообщите в специализированные службы по номеру 112.

08 июнь 13:44 | : Происшествия

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