Архангельские спасатели предупреждают об опасности лесных пожаров

Каждый год именно в мае увеличивается количество сообщений на номер 112 о пожарах на природе. Всего за 2022 год таких сообщений поступило 278, из них только в мае — 136.

За первые три месяца 2023 года на территории области произошло уже несколько десятков ландшафтных пожаров, и даже 1 лесной пожар в Вельском лесничестве. Также за первый квартал зарегистрировано уже 19 пожаров сухой растительности.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области напоминает общие требования пожарной безопасности в лесах.

🚫 Не разводите костёр в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков и древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разжигать огонь можно, предварительно окопав будущее кострище полуметровой полосой. Уходя, засыпьте костёр землей или залейте водой до полного прекращения тления.

🚫 Запрещается засорение леса отходами производства и потребления. Не бросайте горящие спички, окурки. Запрещается оставлять промасленные или пропитанные горючим материалы. Оставленные в лесу бутылки и осколки стекла в солнечный день могут сработать как линза и поджечь траву.

🚫 При охоте нельзя применять пыжи из горючих или тлеющих материалов;

🚫 Запрещается заправлять топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой подачи топлива.

🚫 Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на участках, примыкающих к лесам, не отделённых противопожарной полосой.

👉 Владельцы участков, прилегающих к лесу, должны очищать свою территорию от сухой травы, пожнивных и порубочных остатков, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории или леса, либо отделять участки противопожарной полосой.

👉 Не храните горюче-смазочные материалы в закрытой таре, вдали от растительности, древесного мусора и других горючих материалов, либо отделяйте места хранения таких веществ противопожарной полосой.

👉 При корчевке пней взрывным способом уведомляйте не менее чем за 10 дней о месте и времени работ органы власти или местного самоуправления, а при высокой пожарной опасности в лесу прекращать корчёвку.;

📝 За нарушение правил пожарной безопасности по статье 8.32 КоАП РФ предусмотрены штрафы до 3 000 рублей. За поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам – до 4 000 рублей. Если нарушение привело к возникновению пожара, ответственность может быть уголовной.