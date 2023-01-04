Как не попасть под лед. Спасатели о трагедии на Северной Двине

Днем 1 апреля на базу Центральной спасательной станции поступило сообщение - на Северной Двине в районе Турдеевска в 300 метрах от берега под лед провалились два мотобуксировщика с четырьмя пассажирами на борту: два взрослых и два подростка.

Люди оказались в воде.

Первыми к месту происшествия прибыли спасатели ЦСС агентства ГПС и ГЗ. К тому моменту в воде был один мужчина, а его дочь 2010 года рождения сидела на тонком льду, рядом с полыньей. Пострадавшие были эвакуированы спасателями из воды на борт аэросаней.

Неподалеку от места происшествия обнаружено тело второго мужчины. Погибший также извлечен из воды. Второй подросток ушел под лед. Девочку и ее отца госпитализировали в медицинское учреждение. Тело 16-летнего мальчика было обнаружено водолазами позже вечером на дне реки и эвакуировано на берег.

Спасатели предупреждают: идёт потепление, будьте предельно осторожны и без явной причины не выходите на лёд! Это опасно для жизни!

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Краткая инструкция, если вы провалились под лёд:

- всеми силами постарайтесь не паниковать, ведь паника - злейший враг разума;

- лёд с той стороны, откуда вы пришли, уже выдержал ваш вес, значит туда и нужно выбираться;

- чтобы не погрузиться в воду с головой, широко раскинте руки в стороны, постарайтесь зацепиться за кромку льда и занять как можно большую площадь опоры;

- без резких движений, крепко держась за кромку, наползая грудью, ложитесь на край льда, осторожно закиньте на него сначала одну, а затем и другую ногу;

- оказавшись на поверхности, медленно откатитесь от кромки и выбирайтесь в ту сторону, откуда пришли.

- оказавшись в безопасном месте, ищите любые способы согреться, если нет возможности переодеться в сухое, то, не смотря на холод, быстро снимите и отожмите всю одежду, и наденьте обратно,

- в процессе зовите на помощь, если есть очевидцы, они вызовут спасателей или смогут организовать помощь своими силами;

Краткая инструкция по оказанию помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

- В первую очередь обязательно позвоните по номеру 112 и, сообщив точные ориентиры места происшествия, вызовите спасателей;

- вооружитесь любым подходящим подручным средством - будь то длинная ветка, палка, доска, веревка, шарф, ремень и тд.

- подползайте к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, желательно иметь под собой что-нибудь типа лыж, куска фанеры или любого другого предмета, который может увеличить площадь вашей опоры;

- протяните пострадавшему подручный предмет спасения и осторожно вытащите его на лёд, и вместе с ним аккуратно ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лёд и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться;

- доставьте пострадавшего в теплое место;

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте;

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.