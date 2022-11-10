В Архангельске аферисты под личиной сантехников обокрали 98-летнюю женщину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено производство следственных действий по уголовному делу по обвинению ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств 25-летнего уроженца Великого Новгорода и его 27-летнего знакомого- жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствием установлено, что 20 октября 2022 года обвиняемые под предлогом срочного и неотложного проведения сантехнических работ по замене труб ввели в заблуждение и похитили 21 тысячу рублей у 98-летней пенсионерки.
В ходе допросов один из подследственных признал свою вину и возместил причиненный ветерану ущерб.
На период следствия в отношении них судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Сотрудники полиции отрабатывают задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как, к сожалению, именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лже-мастеров, продавцов и иных лиц, стремящихся к наживе.