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В "Онежском Поморье" спасли провалившегося в полынью рыбака

На кордон национального парка «Онежское Поморье» в деревне Луда поступило сообщение, что на Унской Губе под воду провалился рыбак. Ему удалось выбраться из полыньи на льдину, но он боялся делать какие-либо движения в сторону берега, так как лёд был очень тонким.
 
 На спасение выехал государственный инспектор национального парка Юрий Маслобородов. Он созвонился с человеком, застрявшим на льдине, попросил его сохранять спокойствие и принял необходимые меры. Заручившись помощью местного жителя Василия Монахова, Юрий Маслобородов обвязал себя веревкой и направился по льду в сторону рыбака. На расстоянии примерно 20 метров он кинул веревку нуждающемуся в помощи человеку. Тот обвязался ей и вместе они, при помощи державшего страховочный тросс на берегу Василия Монахова, стали медленно выбираться.
 
 Одев рыбака в теплую дубленку, государственный инспектор отвёл его к сыну, который находился в тёплой палатке. Там все попили чаю, отогрелись и далее инспектор отвёз пострадавшего в Луду.
 
 Дорогие друзья! Унская губа Белого моря очень коварна и опасна. Люди, халатно относящиеся к своей безопасности, неоднократно оказывались там в смертельно опасных ситуациях. За прошедшие годы имеется большое количество трагических случаев. Это связано с сильными течениями солёных морских вод и резкими перепадами глубин: на мелях в прибрежных зонах формируется крепкий и толстый лёд, а на глубинах ледового покрытия может и вовсе не быть.
 
 Национальный парк «Онежское Поморье» убедительно просит вас быть очень осторожными, отправляясь на зимнюю рыбалку! Помните, что лёд в некоторых местах ещё очень тонкий, а течение моментально затягивает человека, и это может быть опасно для вашей жизни!

09 декабрь 17:16 | : Происшествия

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