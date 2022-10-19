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В Архангельске изверг с улицы Тимме насмерть забил свою мать

19 октября 2022 года утром по месту жительства на улице Тимме в городе Архангельске обнаружено тело 57-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что она скончалась в результате тупой закрытой травмы груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к избиению погибшей ее 37-летнего сына. 

Следствием установлено, что в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего бытового конфликта подозреваемый нанес матери удары руками по телу. Затем вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пояснив им, что нетрезвая родственница неоднократно падала, получая травмы. Вместе с тем, проведенная экспертиза опровергла версию заподозренного о том, что пострадавшая получила смертельную травму в результате падения.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ударил мать ладонью по лицу. На следующий день обнаружил ее на полу без признаков жизни. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователи и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

05 декабрь 08:52 | : Происшествия

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