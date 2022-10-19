Молодая архангелогородка прятала пакет с наркотиками во рту

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 24 июля 2022 года ночью сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Архангельску прибыли в подъезд жилого дома по улице Гагарина в городе Архангельске для разбирательства по факту причинения девушке телесных повреждений. В подъезде они обнаружили спящую подозреваемую со следами побоев. В ходе разбирательства на полу рядом с девушкой обнаружен пакет с кристаллическим веществом, который она поместила в рот. Сотрудник полиции, с целью предотвратить уничтожение пакета, попытался его достать, но девушка укусила его за пальцы и проглотила пакет, после чего ее доставили в больницу.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила, что таким образом хотела избежать ответственности. Примечательно, что согласно выводам проведенной экспертизы, подозреваемая страдает синдромом зависимости от стимуляторов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.