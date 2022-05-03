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В Архангельске подростков стали травить газом

15 августа в Архангельске у торгово-развлекательного центра на улице Воскресенской произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате которого жители областного центра 1997 и 1996 годов рождения распылили газовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних. Подросткам была оказана необходимая медицинская помощь на месте.

Зачинщики конфликта были доставлены в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по городу Архангельску для разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Сотрудниками полиции усилен контроль за соблюдением общественного порядка на территории, прилегающей к данному торговому центру.

 

16 август 11:07 | : Происшествия

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