В Архангельске подростков стали травить газом

15 августа в Архангельске у торгово-развлекательного центра на улице Воскресенской произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате которого жители областного центра 1997 и 1996 годов рождения распылили газовый баллончик в сторону двух несовершеннолетних. Подросткам была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Зачинщики конфликта были доставлены в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по городу Архангельску для разбирательства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Сотрудниками полиции усилен контроль за соблюдением общественного порядка на территории, прилегающей к данному торговому центру.