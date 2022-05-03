Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онежском районе раскрыто старое братоубийство

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 23 апреля 2008 года подозреваемый, находясь в доме по пр. Трудовой в г. Онега, на почве личных неприязненных отношений к 29-летнему брату, обусловленных произошедшим между ними бытовым конфликтом, нанес потерпевшему не менее шести ножевых ранений, с повреждением жизненно-важных органов. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. 

Потерпевший объяснил причину обращения с заявлением в полицию о привлечении брата к уголовной ответственности спустя 14 лет невозможностью простить нанесенную обиду и желанием наказать виновного.

Подозреваемый признал свою вину признал частично и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший предъявлял ему претензии по поводу правильности складирования стройматериалов во дворе дома, а также в связи с употреблением братом спиртного, что ему не нравилось. Тем не менее, брата убивать не хотел, а пытался лишь успокоить.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

12 август 09:29 | : Происшествия

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (156)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20