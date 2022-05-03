В Онежском районе раскрыто старое братоубийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 23 апреля 2008 года подозреваемый, находясь в доме по пр. Трудовой в г. Онега, на почве личных неприязненных отношений к 29-летнему брату, обусловленных произошедшим между ними бытовым конфликтом, нанес потерпевшему не менее шести ножевых ранений, с повреждением жизненно-важных органов. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.
Потерпевший объяснил причину обращения с заявлением в полицию о привлечении брата к уголовной ответственности спустя 14 лет невозможностью простить нанесенную обиду и желанием наказать виновного.
Подозреваемый признал свою вину признал частично и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший предъявлял ему претензии по поводу правильности складирования стройматериалов во дворе дома, а также в связи с употреблением братом спиртного, что ему не нравилось. Тем не менее, брата убивать не хотел, а пытался лишь успокоить.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.