В аварии на перекрестке в Северодвинске погиб байкер

10 августа около 19:55 на нерегулируемом перекрестке улиц Корабельной и Адмирала Нахимова произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Subaru», не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге мотоциклом марки «Suzuki». Мотоциклом управлял 52-летний северодвинец, который от полученных в результате ДТП травм скончался.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.