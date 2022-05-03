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В аварии на перекрестке в Северодвинске погиб байкер

10 августа около 19:55 на нерегулируемом перекрестке улиц Корабельной и Адмирала Нахимова произошло дорожно-транспортное происшествие.


По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Subaru», не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге мотоциклом марки «Suzuki». Мотоциклом управлял 52-летний северодвинец, который от полученных в результате ДТП травм скончался.


Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.


11 август 10:01 | : Происшествия

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