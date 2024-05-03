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Цирк, да и только

В столице Поморья идет подготовка к сносу аварийного здания, которое по заключению экспертов не подлежит восстановлению – износ конструкций составляет более 80%.

 С 1 мая 2021 года, после передачи здания из федеральной собственности в областную, бывший цирк находится в оперативном управлении «Поморской филармонии». По ее заказу в 2022 году было выполнена экспертиза целостности конструкций цирка, которое показало, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации.

 Распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области было согласовано списание объекта недвижимого имущества – здания цирка на пр. Троицкий, 110 по причине признания его непригодным к использованию, а «Поморской филармонии» предписано до 1 сентября 2024 года демонтировать объект.

 Демонтаж будет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в 2023 году по заказу Поморской филармонии.

 В рамках подготовки к сносу началась установка ограждения у здания цирка, которое не эксплуатировалось 35 лет и портило внешний облик центральной улицы города.

 Решение о судьбе земельного участка после демонтажа аварийного здания будет принимать собственник – правительство Архангельской области.

От редакции: В интернет-пространстве уже вовсю обсуждается – что появится на освободившемся месте в центре областной столицы. Вспомнили даже известную фразу зачинщика Октябрьского переворота, где важнейшим из искусств назывался не только кинематограф, в те годы титрованный, но и цирк, где знание грамоты до сих пор не обязательно.

Вот только у экономистов вызывает большое сомнение рентабельность данного учреждения. Стационарный цирк по существующей практике меняет программу раз в несколько лет, это не кинопрокат и даже не театр. Известные песенные слова про «цирк не любить, все равно, что детей не любить» опровергаются практикой – далеко не все дети становятся поклонниками этого вида искусства. Редкие приезды шапито тоже не отмечены зрительскими аншлагами – посмотрели один раз, почувствовали специфический запах арены после выступления животных и успокоились.

Дополнительное привлечение туристов? Даже смешно обсуждать. Кто из известных цирковых артистов с именем поедет обживаться в Архангельск?

Если уж строить нечто подобное, то развлекательный центр с расчетом на Большую Агломерацию – Архангельск-Северодвинск-Новодвинск – с комплексом дополнительных услуг и большой парковкой в районе Левого берега. И то окупаемость под вопросом.

На освободившемся месте на Троицком будет прекрасно смотреться современный общедоступный бассейн («Водник» с наплывом желающих давно не справляется), такие планы уже обсуждались. Вкладываться в грандиозное строительство аквапарка пока из области мечтаний – инвесторы в очередь не встают по причине все той же рентабельности.

А вообще – что правительство региона решит, то и будет. Примем это как данность.

20 июнь 16:30 | : Горячая тема / Экономика

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