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Кто я? Кое-что о политических платформах

- Я – русский националист. У меня есть европейские друзья, но они обзывают меня «Русиш швайн». Еще у меня есть славянские братья, но они почему-то зовут меня «Рузке быдло». А еще у меня есть восточные соседи, которые величают меня «Урус кунак». Но азиатские соседи мне не кунаки, не братья, а… (удалено цензурой). Ведь я же белый человек, европеец, славянин, ни имеющий с азиатами ничего общего. У меня такие же белые ягодицы, как у поляков и немцев.

 - Я – за социалистический выбор народа. Поэтому я ненавижу власть, которая хочет отнять у народа социальные завоевания, окончательно приватизировать здравоохранение, образование, культуру, ввести новые кабальные налоги и сделать олигархов еще богаче, а народ еще беднее. Эх, кабы моя воля, я бы эту власть, как в семнадцатом… (удалено цензурой). Но эта же власть вернула мне многие приметы советского прошлого: мелодию гимна, нормы ГТО, знак качества, звание героя труда, политические репрессии, сохранила советские имена улиц. Значит, можно смириться с ростом цен и квартплаты, приватизацией всего, что еще не приватизировано – ради того, чтобы имена вождей остались на табличках.

 - Я – убежденный либерал. Считаю, что нужно сменить вертикаль власти, проворовавшуюся от самого… (удалено цензурой) и до последнего чинуши. Надо вернуть демократические принципы, а для этого провести свободные выборы и обеспечить свободу слова  Но свободные выборы могут привести к власти красно-коричневых коммуно-фашистов, а свобода слова даст возможность врагам свободы беспрепятственно вести свою опасную пропаганду. Поэтому к выборам нельзя допускать плебейские массы, голосующие за крайние партии (для этого стоит ввести имущественный ценз) и сохранить в неизменном виде антиэкстремистскую статью в УК, по которой вчера осудили моих соратников.

 - Я – российский регионалист. А поэтому выступаю за то, чтобы каждый субъект Федерации имел право на самоопределение, вплоть до… (удалено цензурой). Но это не значит, что я должен поддерживать орды «ватников» в Донбассе. Говорите, они тоже за свободу регионов? Но какие они регионалисты, если их поддерживает Кремль? И поэтому я поднимаю свой бокал за… (удалено цензурой)!

 - Я – патриот-государственник. Позиция моя такова: интересы Отечества превыше всего, и защищать их нужно всеми возможными средствами и не считаясь ни с какими жертвами. Но во всем надо знать меру: мои дети должны обучаться за границей – ведь политическая элита, идущая нам на смену, должна получить хорошее образование. Сам же я, действующий политик, должен иметь право скупать зарубежную недвижимость и земельные участки – ведь благодаря таким, как я, Россия будет прирастать Флоридой и Лазурным берегом Франции.

Анатолий Беднов

20 июнь 10:05 | : Горячая тема / Культура

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