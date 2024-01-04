Клава Кока увезла из Архангельска государственные деньги

В конце февраля в Архангельске «после долгого перерыва» отгремел концерт поп-дивы Клавы Коки, особо популярной у определенной части молодежи, не замеченной в изысканном музыкальном вкусе.

«Мы ловим кайф от ее вайба» - самый характерный отзыв от фанатов этого жанра.

Пояснение для других поколений: с английского слово vibes переводится как «флюиды», или «ощущения от человека или места», что в принципе совпадает со значением русскоязычного аналога. Вайб — это атмосфера, определяющая настроение, общая энергетика заведения, тусовки, музыки. Чаще всего это слово употребляют применительно к чему‑то хорошему. Можно быть на вайбе — ощущать общее настроение и двигаться в потоке. А можно прийти в весёлую компанию и разрушить вайб своим мрачным лицом и токсичным молчанием.

Мероприятие прошло при полном аншлаге.

Певица ртом за один концерт получила 7 млн. рублей.

Организатором от Архангельска выступила Поморская филармония, по умолчанию отвечающая за культурное воспитание масс.

Отзывы тех, кто не присутствовал на концерте Коки, но минимально знаком с ее творчеством:

- Безголосая дичь.

- Хосподи, кто на этот кошмар ходит?!

- Какой же низкий культурный уровень у публики пришедшей на коку (((( страх берет от их запросов и потребностей.

Ладно, это все вкусовщина. Но…

- Очень круто то, что билет на этот концерт можно было приобрести по «Пушкинской карте», - восторги побывавших и посмотревших.

«Пушкинская карта» — это банковская карта с лимитом, средства на счету которой можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории России. Карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет. Оформление карты бесплатное. Ежегодно на неё зачисляют определённую сумму, которую можно потратить на покупку билета. Лимит карты в 2024 году составляет 5 тыс. руб. По карте можно сходить в кино, театр, выставки, концерты, творческие вечера. Действие «Пушкинской карты определяют организаторы культурных мероприятий.

То есть, деньги, выделенные из госбюджета на подъем культурного уровня молодежи, с легкой руки Поморской филармонии и при попустительстве регионального Минкульта (куда же без него?!) пошли на оплату услуг от Клавы Коки! То-то певица в восторге от Архангельска:

- Слов нет... это было невероятно. Лучший момент за последнее время. Я так скучала и так вас люблю! Помню, как на мои первые сольники приходило по 50 человек... а сейчас тысячи людей приходят.

Чего же не прийти, если ХАЛЯВА. В пролете остались спектакли, фильмы, выставки, филармонические концерты… у «Пушкинской карты есть годовой лимит. Вопрос о целесообразности к организаторам.

…А еще наблюдатели интересуются происхождением псевдонима «Кока» - имеется в виду кок волос на голове или кока как растение? Вопрос, скорее, к ФСКН.