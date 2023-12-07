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«Как я искал кагор». Рождественский рассказ

Было это почти четверть века тому назад. Я тогда алтарничал в храме святого Серафима Саровского на Кего - острове, лежащем напротив центральной части нашего города.

 Зимой идти туда нужно было по льду реки, причем посередине оставался сделанный ледоколом канал - русло, по которому периодически ходили суда. Буксир намывал мелкий лед - шугу, который прихватывало морозом, и на него суровые мужики-переправщики кидали деревянные мостки - трапы. По ним и переходили...

 Мобильный телефонов тогда еще не было. Но имелись домашние - стационарные. И вот в Рождественский сочельник батюшка мне звонит - просит прийти пораньше. Вино у него кончилось, а на острове годного для богослужения - не купить. Да и в городе кагор нужно было тогда еще поискать. Мороз на улице - крепкий, ниже 30 градусов, а делать нечего, надо идти. Собрался я - унты, тулуп, ушанка, все как полагается. Вышел часов в 18, чтобы в магазин успеть. Нашел кагор, купил две бутылки - с запасом. Пока по магазинам ходил - уже и часа полтора прошло, на реку спустился к восьми вечера.

 Иду радостный, в предвкушении праздничной службы и последующего стола. А на русле возникает непреодолимое препятствие. Судно шло по каналу и на повороте - как раз где переправа - застряло. Накрепко... Люди столпились, кто на остров шел - не могут решить, обратно поворачивать, или может как-нибудь все рассосется. Но мне то на Кего надо попасть обязательно - иначе как батюшке без вина служить литургию?

 Мороз был сильный, слава Богу - без ветра. Небо - все звездами усыпано, река - под снегом. И я - с двумя бутылками кагора. Хотя и тепло одет был, но на холоде, да на открытом пространстве, стал подмерзать. Время - уже к десяти часам, думаю - все, пропала служба праздничная, надо домой возвращаться...

 Однако Господь услышал - подошел ледокол, судно вытащил, льда намыл. Пока все это происходило, время уже к одиннадцати. Идти по реке и потом по острову час, служба в полночь... Так и так - не успеть.

 Кинули мужики трапы, перешел я русло, а навстречу - знакомый. Не один, а с лошадью и розвальнями.
 - Довезешь?
 - Если нальешь...
 Делать нечего, достал я кагор. Штопора само собой не было, стаканов - тоже. Пробку продавили, приложились из горла - прямо у русла. Замерзшие от долгого ожидания и проходившие мимо нас люди сразу это заметили. В итоге бутылка закончилась в считанные минуты. Все по Типикону, в котором сказано про Рождественский сочельник: «Испиваем же и вина в славу Божию». До храма домчали быстро.
 Литургию отслужили...

 С Рождеством Христовым! 

Георги Гудим-Левкович 

(фото с https://2023god.com/rozhdestvenskij-post-v-2022-2023-godu/

08 январь 10:00 | : Горячая тема / Культура

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