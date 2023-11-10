Говорит и показывает Путин

Если Путин на экране общается с народом в режиме «вопрос-ответ», значит, календарный год подходит к концу. Вот такая новая народная примета.

Но этот прямой эфир знаковый для Архангельской области. Он же, президент, всего три дня назад был здесь. Посмотрел, пообщался, обещал. Наш регион был последним, где глава государства успел побывать лично перед прямым эфиром. Соответственно, можно ожидать, что часть его ответов будет основана на свежих впечатлениях. Подождём-посмотрим, вдруг упомянет? Приятно будет.

Вопросов к Гаранту Конституции будет, если не океан, то бурный горный поток. Все не охватишь. Поэтому вычленим те, что наиболее часто обсуждались в социальных соцсетях: СВО, отношения с западным миром, цены на яйца. Последний, к слову, наиболее часто и бурно, хотя Пасха и не завтра. Это Россия…

Только тезисы из ответов Владимира Владимировича, аналитику оставим до мирного (более безопасного) времени.

Преамбула:

Главная задача на новый срок (без всяких «если…») – укрепление суверенитета в самом широком смысле.

Они рассчитывали, что в условиях санкций мы не сможем существовать, но мы выстояли, теперь удивляются нашему запасу прочности.

Экономика выросла за год на 3.5%, инфляция - на 7.5%, обрабатывающая промышленность – на 7.5%.

Безработица достигла исторического минимума (из доклада губернатора Цыбульского).

Госдолг сократился, валютный, в том числе.

СВО:

Украина до сих пор нуждается в денацификации, так не хотят демилитаризироваться.

Им там все привозят на халяву, танки и самолеты в том числе. Своя экономика еле дышит.

К нам переехали миллионы людей с Украины.

Мы предлагаем противной стороне договориться… если не хотят – сами решим.

Зачем нам вторая волна мобилизации, если добровольцев и контрактников достаточно?

ЧВК в России юридически не существует, контракты с ними не заключались, выплаты производились наличными.

У меня есть знакомые семья и даже сотрудники, у которых родственники воевали в ЧВК.

Все участники СВО должны получить по заслугам (в смысле выплат и соцгарантий).

Войны выигрывают учителя и священники.

Отношения с западным миром:

Это не мы, это они с нами испортили отношения. Традиция у них такая.

Одесса – русский город, а они придумали историческую глупость с подачи Ленина.

Мы готовы восстановить отношения с США, но им мешает это сделать их имперское сознание.

У нас много сторонников в западном мире среди простых людей.

Про яйца

Министр говорит, что с яйцами у него все в порядке.

Растут доходы населения, с ними – потребительской спрос… курица просто не успевает конкурентно нестись.

Эрдоган нам поможет.

От себя обещаю исправить ситуацию.

Разное

В Газе должен установиться долгосрочный мир, для этого надо решить вопрос Иерусалимом.

В России есть рост исламофобии и антисемитизма на бытовом уровне. По объективным обстоятельствам.

Блогосфера – свободная зона, если кто мешает – жалуйтесь мне.

В России не идет охота на ведьм. Но 14 лет блогеру (Александра Баязитова) и вообще за преступления, не связанные с насилием, это чересчур. Нужно исправлять законодательство.

Микрофинансовые организации нужны людям… но с оговорками.

Запрет на аборты даст эффект горбачевской антиалкогольной кампании.

Голосом Путина могу говорить только я (о двойниках).

Родную бабушку никто не заменит (об искусственном интеллекте).

Я не обращаю внимания на всякую ше… луху (никаких ассоциаций с Орловым!).

(фото с https://ncrim.ru)