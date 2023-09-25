Два рассказа про хорошего Брежнева

Сегодня, 10 ноября, исполняется 41 год со дня смерти Л.И. Брежнева. Хотим по этому поводу рассказать о нем две истории, которые вряд ли кто слышал. (редакция ИА RUSNORD)

Первую историю рассказал мне мой папа, который сам услышал ее от своего товарища, ведущего специалиста по авиационным двигателям одного из московских заводов. Он состоял очередником на получение квартиры, но, когда очередь его наконец подошла, в райисполкоме решили отдать квартиру кому-то другому. Он пытался бороться, но безуспешно, разве что добился разрешения присутствовать на заседании, на котором вопрос должен был решиться окончательно.

Заседание было назначено на послеобеденное время, и он собирался явиться на него прямо с работы. Но тут вдруг, как снег на голову, ему сообщают, что на завод приезжает делегация ЦК КПСС во главе с самим Н.С. Хрущевым, и он, как ведущий специалист, обязан участвовать в приеме. Предупредив жену, он отправился на встречу в надежде, что визит не продлится слишком долго, и он успеет на заседание.

Но тут высоким гостям заблагорассудилось пройтись по опытному аэродрому, находящемуся на территории завода. И даже здесь еще теплилась надежда, но в дело вмешался дождь. На поле находились небольшие самолёты, в которых могли поместиться 2-3 человека, и члены делегации вместе с принимавшими разбрелись по ним. Папин товарищ удостоился укрываться от дождя в одном самолете с членом Политбюро Л.И. Брежневым и его сопровождающим.

О чем шла там их беседа не столь важно, но в какой-то момент он посмотрел на часы, понял, что всё, время вышло и от досады цокнул языком. Этот жест не остался незамеченным.

– Вы, что, товарищ Маслов, спешите куда? – поднял брови Брежнев.

– Извините, Леонид Ильич, просто в райисполкоме важное заседание по квартирному вопросу, но уже неважно…

- А что за заседание? Расскажите подробнее!

Был какой-то неподдельный интерес в этом вопросе, и он рассказал. Выслушав, Брежнев произнес:

- Я думаю, что вы как ведущий инженер отрасли имеете право на получение квартиры. Постараемся вам помочь.

Когда дождь наконец прошел, был уже вечер, он вернулся домой, не очень надеясь на обещанную помощь. Расстроенная жена рассказала, что её на заседание не пустили и в квартире отказали окончательно…

Прошло полчаса. Звонок в дверь. На пороге (как вы наверняка догадались) председатель райисполкома.

– Что же Вы на нас жалуетесь, товарищ Маслов?

Тот понимает, что Брежнев о нем не забыл.

– Ну как же мне не жаловаться, если вы отказали мне в квартире?

– Кто вам отказал??!

– Как кто?? Вы. На заседании. Жена рассказала.

– Ааа, теперь понятно! Ваша супруга, видимо, имела ввиду первое заседание и не в курсе, что потом состоялась еще одно заседание, ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ. На котором ваш вопрос был рассмотрен повторно и решен положительно! Вот у меня и ордерочки с собой. Ваше имя уже вписано, сейчас и Вашу супругу внесем, как, извините, её по имени-отчеству?

Еще полчаса проходит. Звонок, на этот раз телефонный.

– Товарищ Маслов? Говорит референт товарища Брежнева. У вас есть какие-нибудь новости? – Да! Ордера у меня на руках.

– Значит можно доложить Леониду Ильичу, что вопрос решен?

– Да, спасибо большое!

Занавес.

Вот такая история. А теперь – еще одна, на спортивную тему. Прочитал ее я с четверть века тому назад в русскоязычной израильской газете, причем совершенно не помню, кто ее автор и, потому, не могу уточнить источник, но всё в этой истории настолько логично и предсказуемо, что трудно не поверить, что все было именно так.

Итак, 1979 год, чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Израиля, ведомая великим Мики Берковичем, выходит в финальную шестерку лучших команд и завершает турнир с 3 победами и 2 поражениями. Но какое место займет команда, зависит от последнего матча между сборными СССР и Италии. Если СССР победит, то СССР окажется на первом месте, а Израиль на втором. Если же проиграет, то на первое место выйдет Италия, сместив СССР на второе. После чего состоится финальный матч за звание чемпиона Европы между командами, занявшими первые два места. Так что в любом случае СССР будет играть в финале, в первом случае - с Израилем, а во втором – с Италией.

Далее – все довольно предсказуемо. Советские чиновники от спорта и не только от спорта начинают давить на тренера сборной, великого Александра Гомельского, с требованием проиграть матч итальянцам. В какое место послал их Гомельский можно догадаться. Выиграв у Италии, он, можно сказать, своими руками вывел израильтян в финал. И хотя в финале советская сборная победила весьма уверенно, можно представить, сколько штанов по ходу матча пришлось сменить ответственным за это безобразие советским чиновникам. Уже само то, что пришлось транслировать матч (хотя и в записи) с участием страны-агрессора, являлось вопиющим нарушением советской антисемитской и антиизраильской политики.

Но причем тут Брежнев? Сейчас узнаете. Советские чиновники не могли простить Гомельскому его бесстрашия и независимости. И начали шить против него дело в пособничество сионистскому врагу. Но Гомельский, выиграв чемпионат Европы, был тогда на коне, и взять его голыми руками не удавалось. Поэтому дело поднималось выше и выше, пока не дошло до самого верха…

Леонид Ильич внимательно выслушал «истцов», пожал плечами и сказал: «Так это же вполне естественно – помочь своим».

Занавес.

Вот такие две истории о Леониде Ильиче…

Михаил Глейзер (Израиль)