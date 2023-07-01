Леонид Таскаев: «Они пытались нас похоронить, но они не знали, что мы семена»

Он из тех, кто не пошёл на выборы. Ни голосовать, ни избираться. А ещё говорят, что из депутатского кресла «только вперёд ногами». Но здесь особый случай.

Леонид, представитель известной в Поморье политической династии Таскаевых, буквально ворвался в политику ещё в юном возрасте. Причём, в отличии от отца и дяди – либералов, сразу занял левый фланг (подробнее читайте в материале: «Я не тот Таскаев, которого ожидали»). Вероятно, сказалось воспитание деда и наследие прадеда – известных и за пределами Архангельской области.

Довольно быстро, для компартии особенно, дорос до депутатского мандата областного значения. И уже через три года скандал с исключением из рядов. Не за аморалку, слишком активным показался вышестоящим товарищам, сколотил свою команду и работал на результат. После исключения во фракции остался и продолжал «возмущать спокойствие» политического болота Поморья. Год назад в нашем разговоре он твёрдо сказал, что пойдёт на выборы во второй раз… но что-то пошло не так. Что?

- У нас был чёткий алгоритм участия в выборах 2023 года. Понятно, что не под флагами КПРФ. После «воцарения» Гревцова сотрудничать с КПРФ в Архангельской области стало невозможно. В первую очередь по идейным соображениям. Хотя, как показали результаты партии на прошедших избирательных кампаниях, по организационным тоже.

Сейчас в Поморье создана система, когда до выборов регионального уровня без «одобрения» какой-либо парламентской партии не дойдёшь. Не скрою, велись переговоры с другими парламентскими партиями, кто-то соглашался поставить в списки… но потом давали задний ход. Говорят, что с ними проводилась соответствующая работа высокопоставленными людьми, щедрыми на посулы. Только эти посулы, насколько мне известно, обернулись обычным кидаловом.



- Стоп, ты всё время говоришь «мы», хотя на выборы собирался конкретно ты. Что-то напоминает приснопамятное «Мы, Николай II…».

- Мы – это «команда Таскаева», в которую на сегодняшний день входит несколько десятков человек по всей области и за её пределами. Эти люди – каждый специалист в своей области, не понаслышке знают проблемы каждого района Поморья. Мы представили 27 кандидатур, готовых выступить на выборах одним фронтом с предметными предложениями по развитию региона. Однако, руководители парламентской оппозиции не имеют каких-либо политических интересов и при принятии любых решений оглядываются на каждый чих областных чиновников. Стоит ли удивляться, что по представленным нами кандидатурам областная администрация, говорят, заняла непримиримую позицию?



Спросил у собеседника, как он объясняет сокрушительно поражение оппозиции на прошедших выборах – все фракции уменьшились, кроме «Единой России». По мнению Таскаева, в региональных отделениях партий совсем не осталось политиков с тем, что называют «интересами», сплошные дельцы и карьеристы, «ларёчники» (привёл несколько конкретных примеров).



- Мы сами разъясняли избирателям – кто есть кто, советовали внимательно изучать каждую кандидатуру. Северяне стали понимать, что голосовать просто не за кого. Потому на выборы не пошли. Это предельно честно с их стороны. Особенно по отношению к безликой региональной оппозиции.

- То есть, низкая явка на выборах – ваших рук дело?

- Отчасти. Мы же говорили людям правду. Здравый ум всегда стремится к конкретному, как писал Гегель. Наша Команда и я лично всегда выступали за конкретность и конструктив в критике и тезисах с действующей властью. Северяне это оценили и поддержали. Именно этого, кстати, не поняли провластные политтехнологи и действующие в регионе руководители парламентских партий. Нравиться кому-то или нет, но у нас уже другое население, нежели было 10-15 лет назад. Региональная оппозиция не понимает (или не хочет понять), что одними федеральными лозунгами народ на избирательные участки на привлечь, нужна конкретика. И где она? Общие фразы и плохо понимаемые ими же федеральные тезисы. Журналист на зарплате у КПРФ и их нынешний технолог пишет хорошие некрологи, но не политическую аналитику. А такой подход – превосходство прошлого над настоящим и будущим – противоречит основам коммунистического и социалистического мировоззрения. Но, откуда это могут знать те, кто Маркса от Энгельса не отличает?

- Ты расстроен, что не смог участвовать в выборах… только честно?

- Я диалектик и прекрасно понимаю, что ничего и никогда не бывает «навсегда». Один умудрённый региональный политик, не так давно сказал мне, что для любого политика 5 лет перерыва – это очень много. Лет 5-10 назад я бы с ним полностью согласился. Однако сегодня ситуация в стране и на её границах такова, что мерить жизнь пятилетками «стабильности», как это было 5-10 лет тому – просто наивно.

Насчёт тех, кто делает из невозможности получения депутатского мандата личную трагедию, могу сказать, что удар властью выдерживают не все. Да и власть ли это? Не все мои бывшие коллеги понимают, что сегодня власть регионального парламента номинальна. Впрочем, достаточное количество тех, кто допущен до распределения мандатов, это более чем устраивает.

В этом созыве я видел, как «разводили» депутатов… и им это нравилось, они прибывали в иллюзии своей значимости. Порой сами депутаты активно способствовали минимизации полномочий регионального Парламента. Вполне вероятно, не за горами тот день, когда чиновники попросту решат, что корпус столь высокооплачиваемых массовиков-затейников им банально не нужен. И это очень плохо. Чиновники бронзовеют и деградируют, а «дать бой» этому процессу попросту некому.

- А у тебя лично какая была глобальная задача, ведь известно – один в поле не воин, тем более, исключённый из партии?



- Задача нашей Команды была и остаётся – донести до северян альтернативную точку зрения по насущным вопросам. Мы – конструктивная оппозиция, вместе с критикой всегда предлагаем свой вариант решения проблемы. Однако действующая власть на этих выборах решила заняться избиением младенцев и травоядных. Простые северяне это также поняли и разделять ответственность за действо, прошедшее 10 сентября 2023 года, не стали.



Леонид Таскаев называет «испанским стыдом» прошедшую избирательную кампанию левой (КПРФ и «Справедливая Россия») оппозиции, кульминацией которой стали телевизионные дебаты с участием кандидатов КПРФ и СР – беззубые и некомпетентные. Особенно по проблемам региональной культурной политики. Те, кто смотрел, поймёт.



- Хорошо, а что ты ставишь себе в заслугу на прошлом созыве? Без скромности.

- Говоря о практической пользе, приведу пример: заходя за документами, увидел в АОСД рядом с постом охраны урну для сбора использованных батареек. Это прямое следствие борьбы за Шиес. В регионе появилась экологическая повестка. Из региона отвадили некомпетентного регионального оператора по обращению с отходами, а нынешнего беспрестанно «трясёт» из-за скандалов. Но все это было бы невозможно без обратной связи с простыми северянами. Сейчас я внимательно слежу за ситуацией в Холмогорском округе. По всей видимости, власть не сделала выводов из Шиеса и Рикасихи. Говоря же о политической части моего депутатства, я с чистой совестью могу сказать, что выполнил основную задачу любого социалиста в буржуазном парламенте.



- Вернёмся к региональной политике. Плачевный результат КПРФ и СР на областных выборах не стал сюрпризом?

- Отнюдь. Всё то, что КПРФ и СР имели 5 лет назад, как и авторитет, полученный на фоне протестов против пенсионной и «мусорной» реформ, потеряны. Как минимум, в Архангельской области. Подобное к подобному. А если руководство без внутреннего стержня и идеологической грамотности? Результат не заставил себя ждать. Лозунг эсеров, почему-то представивших своих кандидатов по аналогии с рекламой сети фастфуда, мне кажется, описывает происходящее максимально красноречиво. Северяне не дураки – они видят отношение оппозиции к ним и реагируют соответственно. Доверить «фастфуду» будущее региона на следующую пятилетку?



- Так значит, заслуженно? «Единая Россия» - молодцы?



- При явке на выборы 28%? Проблема в том, что оппозиция не знает как, или не хочет привести своего избирателя на избирательные участки. Вероятно, сознательно делая ставки на кадры, заведомо не способные на политическую борьбу. «Единая Россия» попала в сложную для себя ситуацию. Да-да, не делай удивлённые глаза – теперь партия вместе с губернатором ответственны за всё происходящие, в регионе. Кивнуть на травоядную «галёрку» не получится. Да и делить ответственность просто не с кем. Этот созыв пройдёт без дискуссий, а при низкой явке у партии власти катастрофически низкий кредит доверия. Новый «снежный ком» не заставит себя долго ждать.

- Что пожелаешь тем, кто избрался в новый созыв, особенно новичкам?



- Пожелаю не подставляться… это, прежде всего, касается депутатов-членов не ЕР. Скажу им прямо – от вас, ребята, ничего не зависит.



- Твой дальнейший путь?



- Продолжу работу со своей Командой, расширяя сеть сторонников. В нынешнем информационном веке это не большая проблема. За пять депутатских лет я не растерял своих убеждений, но приобрёл новые знания, опыт и связи. Гревцов несколько раз нас хоронил. Но, как говорят в Мексике – «Они пытались нас похоронить, но они не знали, что мы семена». Мы – наши северные семена – взойдём!



- Будешь и дальше публиковаться на «Руснорд»?



- Конечно, мне есть, что сказать и предложить северянам.

Беседовал Леонид Черток