Их «дембельский аккорд». Депутаты АрхГорДумы за неделю

После летнего отдыха рубрика вернулась на «Руснорд»!

В особенную для народных избранников. Кто-то распрощается с солидным мандатом, а кто-то откроет для себя новую страницу законотворческой деятельности. Все станет ясно в ночь на понедельник по результатам выборов.

В советской армии была традиция «дембельского аккорда». Примерно за месяц увольняющиеся в запас получали индивидуальное спецзадание. Кто-то подготовить достойную замену на свою должность, кто-то довести вверенную боевую технику до идеального состояния, а кто-то вычистить выгребные ямы (тоже нужное дело, те, кто служил, в курсе). Короче, от каждого по способностям, в той стране любой труд был в почете!

Вот такая ассоциация… просьба не обижаться.

Сергей Чанчиков контролировал выполнение регионального проекта «Комфортное Поморья». С пристрастием – к депутату обратились жильцы дома на пр. Ломоносова, 9 к. 2, обеспокоенные безопасностью пешеходов в их районе. Дело в том, что после ремонта дворовых проездов в квартале ул. Урицкого - набережная Северной Двины - ул. Парижской коммуны - пр. Ломоносова возросла интенсивность дорожного движения.

После обращения народного избранника управляющая компания оперативно сделала деревянный тротуар вдоль дома. Чтобы отграничить его от проезда и обеспечить безопасность, начат ремонт и покраска ограждения.

Сергей Чанчиков выехал на место и вынес резюме по ситуации:

- У торца дома работы будут продолжены в самое ближайшее время. Пока им мешает припаркованный там автомобиль. Надеемся, что владелец его переставит!.

Иван Воронцов занимался проблемами уличного освещения в опекаемом им Северном округе. Провел рабочую встречу с директором МУП «Горсвет» Александром Гурьевым, на которой были определены фазы ремонта и график по времени. А уже накануне специалисты Горсвета приступили к установке столбов освещения в конце улицы Орджоникидзе со стороны Конзихинской.

Этот участок зарос ивняком, вокруг болотистая местность. В темное время суток ходить действительно жутковато.

Сначала был установлен один уличный светильник на развилке тротуара. Однако позже специалисты посчитали, что правильней будет поставить три столба освещения в конце улицы Орджоникидзе до тротуара.

Иван Воронцов:

- Что касается столба освещения непосредственно у тротуара, он будет трехрожковый. Это значит, что в направлении каждой «линии» деревянного тротуара будут направлены фонари. Лампы – современные светодиоды. Силы освещения должно хватить, чтобы подсветить тротуар на большое расстояние.

Патриарх архангельского городского парламентаризма Дмитрий Акишев подвел итоги своей 22-летней депутатской деятельности. Формат нашей рубрики не позволяет процитировать все, поэтому остановимся на четырех строчках Давида Самойлова:

«Упущенных побед немало, одержанных побед – немного,

Но если можно бы сначала жизнь эту вымолить у Бога,

Хотелось бы, чтобы было снова упущенных побед немало,

Одержанных побед немного!».

Метафорично и реалистично.

Всем успеха в воскресенье!