Зуд преобразования. Теперь Пинежье

Сегодня на внеочередной сессии Архангельского областного Собрания депутатам предстоит окончательно одобрить преобразование Пинежского района в округ. Мало кто сомневается в успехе. Но депутат Леонид Таскаев позволил себе высказать сомнения как в целесообразности такого объединения, так и в процедуре исполнения. Напомним, Таскаев исключен из рядов КПРФ, но, по собственному признанию, в душе и мыслях остается коммунистом-ленинцем.

- «Объединить» любой ценой… Даже ценой нарушения прав местных жителей? Один муниципалитет против, в другом областная прокуратура проводит проверку, а большинство жителей Пинежья даже не в курсе, что их «преобразовали» в округ



Сегодня областные депутаты рассмотрят вопрос о преобразовании Пинежского района в округ. Исполнительная власть так торопится успеть в этом году ликвидировать в Пинежье первый уровень органов местного самоуправления, что внес законопроект аж на внеочередную сессию и хочет, чтобы покорное большинство депутатов безропотно приняло его сразу в двух чтениях.

В основу законопроекта легло якобы одобрение населением и местными представительными органами плана по уничтожению развитой и доступной системы органов МСУ в Поморье. Если с представительными органами всё понятно – бюджетники, составляющие костяк большинства депутатских советов на местах, покорно голосуют так, как надо власти, а не в интересах народа, то вот одобрения жителей Пинежского района и в этот раз г-н Чечулин добиться не смог.

Два года назад этот глава уже пытался преобразовать район в округ, но добился лишь скандала с десятками неучтенных в протоколе обсуждений голосов тех жителей, что были против. И, по всей видимости, единственный вывод, который он сделал из того фиаско, заключался в том, что голоса против не придется учитывать, если провести общественное обсуждение максимально скрытно, известив только зависимых и согласных на любую чиновничью авантюру бюджетников.

10 мая этого года в Карпогорах прошли общественные слушания по вопросу «объединения» в округ, о которых большинство жителей села узнали постфактум. Местная администрация, проигнорировав требования федерального законодательства, собственного устава и муниципальных актов, должным образом не проинформировала односельчан о предстоящем событии.

Распоряжение о проведении слушаний и проект документа об «объединении» в округ должны были быть размещены в каждом населенном пункте, входящем в состав МО «Карпогорское», должны были быть напечатаны в местном информационном бюллетене и распространены среди населения. Вместо этого, местные чиновнички просто «запилили» пост ВКонтакте – соцсети, которая даже СМИ не является, оповестив вместо местных жителей полтысячи подписчиков, которые даже не обязательно проживают в муниципалитете.

И, конечно же, совсем не удивительно, что протокол этих слушаний и другие документы по ним на дату составления депутатского запроса в областную прокуратуру также не были размещены в открытом доступе, где, по всей видимости, появились только после обращения прокурора.

Впрочем, судя по сайту администрации Пинежского района, даже по состоянию на сегодняшнюю дату на страницах большого количества муниципальных образований не только не размещены муниципальные акты, информирующие население о проведении и об итогах публичных слушаний по преобразованию в округ, но и в целом раздел «публичные слушания» просто отсутствует. Возможно, информация о них также была размещена в камерных пабликах (если вообще была…), а местных жителей поставят перед фактом, просто ликвидировав администрацию и совет депутатов.

Разумеется, это не отменит решений, принятых представительными органами, спешившими покорно сложить с себя ответственность за поддержавших их на выборах земляков. Больше выборов в местные советы (как и самих местных советов) не будет. Не отменит это и решения областных депутатов, в среде которых реальным уровнем поддержки и одобрения чиновничьих инициатив на местах интересоваться не принято, и которые без сомнений проголосуют за губернаторский законопроект вне очереди и сразу в двух чтениях.

Пожалуй, это всё, что нужно знать о готовности власти учитывать мнение местного населения при принятии абсолютно политических решений. Вот так, за каких-то два года чиновничье племя преодолело путь от видимой готовности к «общественному консенсусу» до панического страха перед реальными жителями Поморья.



