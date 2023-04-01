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Не все магазины одинаково полезны? Страсти по «Все свои»

Речь идёт не о сетевых алкомаркетах типа «Бристоль» или «Красное&Белое», с засильем оных безуспешно пытаются бороться сторонники здорового образа жизни, а о книжном магазине.

«Все свои» (название явно с намёком) располагается в самом центре Архангельска и позиционирует себя как НЕЗАВИСИМЫЙ. В таком определение есть элемент лукавства. Независимость в сфере любой деятельности, что культурной, что предпринимательской, подразумевает полную финансовую самостоятельность. Тем не менее, владельцы торгового предприятия являются резидентами Арктической зоны и получили государственную поддержку, чем фактически согласились на определённые «правила игры».

С другой стороны, книжный бизнес, как торговый, так и издательский, сегодня относится к категории рискованных. Подробно объяснять излишне – книги всё больше уходят в виртуальное пространство, бумажные версии можно увидеть только в руках у знатоков, которые не могут отказать себе в удовольствие тактильного ощущения бумажных страниц, закладок в любимых местах, тонкого запаха типографской краски (откройте новую и уловите). Всего того, с чего начиналось в детстве открытие волшебного мира литературы.

И сейчас с того же начинается – плохо представляю себе родителей, читающих своему ребятёнку «Колобок» по ридеру. К этому он сам придёт (если придёт вообще), но уже в очень старших классах.

А ещё напечатанная на бумаге книга – настоящей елей на душу её автору, осязаемое признание таланта. Разместить свой опус на страницах Интернета можно одним кликом компьютерной «мыши» в обход редактора и корректора. А здесь целый коллектив старался. Плюс кайф от вида собственной фамилии на обложке, кто издавался, тот знает.

«Все свои» открылись в ноябре прошлого года, но уже попали в центр скандала. Не культурологического, политического. Коллеги по «Вольному делу»* углядели на его полках книги, принадлежащие перу лицам, попавшим в разряд иноагентов. Их фамилии даже мне мало что говорят, есть в этой категории авторы гораздо более популярные, чьи тиражи составляют сотни тысяч экземпляров (возможно, уже миллионы). Приговор части общества суров – там торгуют изменниками Родины, а, значит, подлежат зачистке

Но речь не об изъятии отдельных книг, где неизвестно, содержится ли что-то провокационное или порочащее. Предлагается закрыть весь магазин, чтобы «своим» негде было собираться. Помните «Арест пропагандиста» Ивана Репина? Что-то из той же серии…

Разгорающимся скандалом заинтересовалось областное телевидение и посвятило ему отдельный выпуск ток-шоу «Позиция». Вопрос участникам и общественности был задан конкретный: Надо ли закрыть такой магазин в центре Архангельска? Повторюсь, не изъять из продажи книги иноагентов, для чего потребуется профессиональная экспертиза текстов, а сразу и навсегда прекратить подобное предпринимательство. Хотя сомневаюсь, что в обозримом будущем на месте «Все свои» появится что-то типа «Патриота» или «Прилепин-book», сферу книжного бизнеса государство вряд ли намерено расприватизировать.

Сторонников ответа «да» оказалось немногим меньше, чем тех, кто выразился «нет». Позицию первых представлял литературный критик Андрей Рудалёв и известный адвокат Мансур Бекаров, их оппонентами выступили деятели региональной культуры Сергей Самодов и Василий Ларионов.

И опять. Поклонники жёстких мер в первом же предоставленном слове уточнили, что не призывают к публичной утилизации печатного слова, как было в грустные времена в одной недружественной нам стране, а именно о ликвидации местного центра их распространения через перепрофилирование (иначе придётся взрывать весь квартал). Причём на пару-тройку книг иноагентов в магазине в настоящий момент выставлены в продажу четыре с половиной тысячи наименований трудов других авторов, в том числе, детская литература (можно убедиться, зайдя в группу «Все свои» ВКонтакте). А что, не дай бог стихи Остера или сказки Андерсена заразятся от такого соседства… ни одна дезинфекция не поможет.

Аргументы противников крутых мер сводились к тому, что лишний книжный магазин в центре города никому не помешает, ибо этого культурное лицо областной столицы. К тому же на его полках не представлены произведения, действительно запрещённые в России (кстати, их список не так длинен). Нет запрета и на отдельных авторов, каждый труд любого писателя для запрета к тиражированию и публичной продаже требует соответствующего постановления отнюдь не на общественном уровне. А то, что законодательно не запрещено, то априори разрешено. Уверен, Мансур Умарович в своей адвокатской практике не раз апеллировал этим понятием.

Да и есть ли смысл бороться именно с бумажными книгами в период всеобщей интернизации населения? В советское время найденный при обыске «Архипелаг ГУЛАГ» мог стоить его владельцу с десяток лет свободы, но позже был включён в школьную программу. Сейчас вы любую книгу можете удалить одним движением пальца, и также просто её восстановить на своём смартфоне.

Была претензия, что «Все свои» не взяли в продажу сборник стихов патриотической поэтессы. Это они зря… могли бы взять на реализацию два-три экземпляра на пробу и выяснить – разойдутся или будут стоять-пылиться.

Предполагаю, что последнее. Увы, время, когда «Поэт в России больше, чем поэт» безнадёжно кануло в лету. Кстати, автор этих слов, Евгений Евтушенко, чьи стихи читали на площадях, а сборники разлетались, сколько не напечатай, за неопубликованный крик души «Танки идут по Праге» не был исключён навсегда из списка советских поэтов, ему только «поставили на вид». А ведь время было… тоже тревожное.

Не знаю, смотрели этот выпуск «Позиции» в верхах региональной власти, ведь вопрос закрытия данной культурной-торговой точки будет решаться при её участии (хотя бы на уровне идеологической консультации). Но пророчествую – если и смотрели, то лишь по-доброму усмехнулись и процитировали грибоедовское «шумим, братцы, шумим». 

Выброс излишков общественного пара - вещь полезная. И хорошо, что не на улице, а в телевизоре.

P.S. За весь прямой эфир в студию позвонила только одна взволнованная пенсионерка. Со слезами в голосе попросила «пусть ЭТО закроют». Не программу, магазин. Наверное, за внуков переживала – вдруг пойдут по кривой дорожке политического отрицалова. Можно только посочувствовать…

*Лишний пример тому, что в нашем добровольном журналистском объединении реально существует и даже приветствуется плюрализм мнений.

Леонид Черток 

28 апрель 15:33 | : Горячая тема / Культура

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