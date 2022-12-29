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И вечная весна

Иногда воспоминания из далёкого прошлого, из весны жизни приходят с песнями. Звучит светлый, лёгкий, нежный, задушевный мужской голос:

 Мне сегодня немного взгрустнулось,

Вновь я вспомнил далекую юность

И как ты мне светло улыбнулась,

Когда повстречала меня.

 Поёт Валерий Ободзинский (1942-1997). Годы творчества: 1960 – 1987 и 1993-1997. Юность и молодость нескольких рождённых в СССР поколений выпали на это время. И на замечательные песни «неформатного» для идеологов социализма певца, лишённого по их воле телеэфиров, но собиравшего огромные залы и доходы для казны от продажи выпускавшихся миллионными тиражами пластинок. Воистину народного и, наверное, потому получившего при жизни всего лишь одно официальное звание – «Заслуженный артист Марийской АССР».

 Канули в реку забвения цензоры и масса носителей высоких регалий из писательской, музыкальной, театральной, эстрадной и других, вроде бы имеющих отношение к творчеству сред. Валерия Ободзинского помнят и любят до сих пор, появляются его слушатели и в новых поколениях.

 Почему так происходит?

Некоторые музыковеды называют Валерия Ободзинского лучшим отечественным эстрадным вокалистом XX века. Спорят об исполнительском мастерстве певца, перечисляя достоинства в виде голоса в четыре октавы, причём с одинаковой силой звучания по всей шкале; отмечают полётность и мощь извлекаемых звуков, необычную тембровую окраску. Но всё это имели многие другие, забытые ныне исполнители.

 Так в чём же феномен певца Ободзинского? Кстати, не имевшего музыкального образования по вокалу. Каким образом голоса немногих исполнителей вызывают пресловутые мурашки на телах слушателей, доходят и проникают в души, дают ощущение чуда?

 Вариант ответа дал великий скрипач Никколо Паганини: «Надо чувствовать самому, чтобы заставить чувствовать других».

 Ободзинский этим даром обладал. Магия голоса певца в сочетании с магией слова настоящих поэтов и музыки талантливых композиторов оказывают впечатляющее воздействие на слушателя. Именно поэтому под песни Ободзинского влюблялись, признавались в чувствах, узнавали нежность первого поцелуя, играли свадьбы и зачинали в любви детей.

 Возможно, главный секрет Валерия Ободзинского заключается в том, что его голосом поёт любовь?

 И сегодня 24 января, в день рождения Валерия Ободзинского почитатели творчества певца говорят: помним и любим.

 Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD


24 январь 08:30 | : Горячая тема / Культура

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