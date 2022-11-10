Великое молчание Инны Чуриковой

Конечно хотелось бы видеть её такой вечно. Но что-то, видимо, неладно в нашем королевстве, коль скоро уходят из него такие люди...
В «Морозко» и в «Стряпухе» играла замечательная актриса.
А в «Старшей сестре» я вдруг понял, что она гениальна.
https://www.youtube.com/embed/zvs8KtSdQhc?autoplay=1&start=3646&end=3704
Доронина сбоку говорит, поёт, на гитаре играет, а эта – по центру, молчаливо смотрит исподлобья, и ИГРАЕТ, так ни одного слова и не произнеся в этом эпизоде.
Тогда уже повнимательнее – к «Стряпухе». Два мужика в пивной разговаривают и смеются,
А она сидит между ними и письмо от мужа Гриши читает.
И тоже МОЛЧА…
https://www.youtube.com/embed/RLwSgGffn4w?autoplay=1&start=2200&end=2243
Наверное, максимально гений её молчаливой игры предстал в «Теме». Приводить примеры нет смысла, ибо это не один эпизод и не два, а весь фильм. Ну, может быть, сцену за столом, где её молчание и редкие скупые слова так выделяются на фоне разговорчивости остальных персонажей…
Меня всегда раздражала тренёвская «Любовь Яровая» своим лубочным финалом: «Стойте, товарищи, это не Яровой. Это юродивый маскарад устроил. Яровой туда побежал». Ни одна уважающая себя исполнительница так и не взялась произнести эту тираду
А эта взялась.
И сыграла. Молча.
С одним еле слышно произнесенным словом: «Там…»
https://www.youtube.com/embed/OYn9jjq6F_Y?autoplay=1&start=8440&end=8480
Этот коротенький некролог великой актрисе закончу финальной сценой из фильма «Прошу слова».
Как героиня его просит – легко догадаться.
Молча.
https://www.youtube.com/embed/kJ31RMe8_-4?autoplay=1&start=3545&end=3562
Лев Кемпнер