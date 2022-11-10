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Великое молчание Инны Чуриковой

Конечно хотелось бы видеть её такой вечно. Но что-то, видимо, неладно в нашем королевстве, коль скоро уходят из него такие люди...

 В «Морозко» и в «Стряпухе» играла замечательная актриса.
 А в «Старшей сестре» я вдруг понял, что она гениальна.

https://www.youtube.com/embed/zvs8KtSdQhc?autoplay=1&start=3646&end=3704

 Доронина сбоку говорит, поёт, на гитаре играет, а эта – по центру, молчаливо смотрит исподлобья, и ИГРАЕТ, так ни одного слова и не произнеся в этом эпизоде.

 Тогда уже повнимательнее – к «Стряпухе». Два мужика в пивной разговаривают и смеются,
 А она сидит между ними и письмо от мужа Гриши читает.
 И тоже МОЛЧА…

https://www.youtube.com/embed/RLwSgGffn4w?autoplay=1&start=2200&end=2243

 Наверное, максимально гений её молчаливой игры предстал в «Теме». Приводить примеры нет смысла, ибо это не один эпизод и не два, а весь фильм. Ну, может быть, сцену за столом, где её молчание и редкие скупые слова так выделяются на фоне разговорчивости остальных персонажей…

Меня всегда раздражала тренёвская «Любовь Яровая» своим лубочным финалом: «Стойте, товарищи, это не Яровой. Это юродивый маскарад устроил. Яровой туда побежал». Ни одна уважающая себя исполнительница так и не взялась произнести эту тираду

А эта взялась.
 И сыграла. Молча.
 С одним еле слышно произнесенным словом: «Там…»

https://www.youtube.com/embed/OYn9jjq6F_Y?autoplay=1&start=8440&end=8480

 Этот коротенький некролог великой актрисе закончу финальной сценой из фильма «Прошу слова».
 Как героиня его просит – легко догадаться.

Молча.

https://www.youtube.com/embed/kJ31RMe8_-4?autoplay=1&start=3545&end=3562

Лев Кемпнер

16 январь 07:38 | : Горячая тема / Культура

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