Прогулка в ад в фильме «За пивом» Питера Фаррелли

Этот фильм можно назвать очень своевременным. Или очень несвоевременным. Всё зависит от позиции каждого зрителя.
Американский зритель, для которого он, собственно, и снимался, новое роуд-муви от оскароносного автора «Зелёной книги» не принял. Точнее не приняли американские прокатчики, оставив его зависать на интернет-платформах. Но они-то как раз умеют просчитывать успех и прибыль, несмотря на любую политическую конъюнктуру.
Не приняла «За пивом» и американская критика, выставив рейтинг чуть выше 40. Претензии – серьёзнейшую и до сих пор больную для американцев тему Вьетнамской войны скомкали и нашпиговали не самыми умными шутками. Что правда, ведь у них есть такие шедевры как «Охотник на оленей», «Апокалипсис сегодня» и «Взвод», без назиданий, но со страшной правдой бессмысленности смерти вдали от дома даже за государственные интересы. Но нашей критике картина зашла, рейтинги рецензентов выше 70. Ибо…
Детство моего поколения прошло под знаком той войны. Злым знаком – мы рыдали над фотографией маленькой девочки, бегущей по дороге с сожжённой напалмом спиной. Мы собирали карандаши и тетради для отправки вьетнамским детям. Не сами, такая была акция, но от чистого сердце, готовы были и бутерброды, но понимали, что так далеко они не доедут. Мы хотели ехать туда добровольцами, как только дорастём до призывного возраста. Мы верили, что там идёт борьбы социализма с империализмом - первое однозначно хорошо, второе также однозначно плохо.
А ещё мы знали, что вся прогрессивная американская общественность против этой войны. Так нам показывал советский телевизор – демонстрации у Белого дома, летящие через забор военные награды, чемпион мира по боксу, порвавший повестку и посаженный за это в тюрьму. Ну, а воевать там идут из-под палки, это как Господь свят.
Действительность же, которую от нас не то, чтобы скрывали, но не выпячивали, была несколько иной. В начале боевых действий (напомню, конфликт изначально разгорелся между Северным Вьетнамом, стремившимся к социализму, и Южным, который и капитализм устраивал) американский контингент в 175 тысяч человек состоял из одних добровольцев. Но в 1967 году, время событий «За пивом», тогдашний президент Линдон Джонсон, понимая, что увязли по самые помидоры, решил усилить эскалацию и объявил частичную мобилизацию. Под негласными лозунгами «кто хочет бесплатно прокатиться посмотреть мир и начать новую жизнь?!». В качестве последнего имелся в виду социальный лифт – отслуживший получал пакет социальных преференций – в армию стали записываться парни из неблагополучных районов, преимущественно цветное население, которые получили у прогрессивной американской общественности нелицеприятное прозвище «Дебилы Макнамары». Контингент быстро превысил полмиллиона человек, причём постоянно обновляющийся как по сроку службы, так и после второго ранения, даже если просто осколком царапнуло (всё есть во «Взводе»).
Но и в относительно благополучных районах Нью-Йорка находились те, кто искренне верил. В то, что Америка спасает мир от ползучей красной заразы, иногда путая её с нацизмом (есть такой диалог в фильме… обхохочешься). Парни с района - американское понятие. Не дебилы, но и не интеллектуалы, короче, самый средний и самый дисциплинированный электорат. Кто сам добровольцем не пойдёт, но и в Канаду от призыва не сбежит. А будет гордиться друзьями, отдающими долг родине.
Но у парней есть сёстры, придерживающиеся либеральных взглядов. Ещё не хиппи, но уже пацифисты. Конфликты переносятся за обеденный стол:
- Он погиб, защищая страну! Настоящий герой!.
- Защищал от чего?! Мы даже не знаем толком, за что они там сражаются! (Это действительно происходит в Америке?! Я на днях слышал подобный семейный спор в Архангельске).
Парням действительно стыдно перед теми, кто в джунглях. Чем они могут им помочь? Пойти набить лицо волосатикам, машущим плакатами «NO WAR!». Интересная деталь – полиция достаточно индифферентно относится к акциям протеста и словам, наблюдает и начинает действовать только в момент рукомашества исключительно для поддержания общественного порядка. Наверное, у них там так и было.
Чем ещё? Чтобы самим не запачкаться. В не очень умные головы приходит мысль о гуманитарной акции – доставить ребятам на другой конец света родного баночного пивка (колоссальная рекламная компания незнакомой мне марки). Причём развести пивко по всем воюющим парням с их района. «На слабО» один берётся всё провернуть.
Тоже тот ещё средний американец. Оболтус, выглядящий старше всех своих друзей. Неудачник (сам признаётся, что во время первого в жизни полового акта подхватил «зверушек»). Не закончивший и средней школы. В армии отсидевшийся при штабе на мирной военной базе. Меняющий работы как использованные бритвенные лезвия. Вечно ищущий себя… короче, тот, кого, если что, не жалко.
Но мы с вами хорошо помним, кому везёт по жизни. Пенистый груз доставлен, его там, кстати, хоть залейся, это вам не советская армия. Офицеры не кидаются на дружка с бухлом как на идеологического провокатора. Наоборот, принимают его за спецагента ЦРУ, побаиваются и всячески помогают в многотрудном путешествии. Друзья ему рады… но всё меньше, чем ближе к театру активных боевых действий. Потому что ВОЙНА, и у них самих патриотический подъём на спаде, одно лишь желание ВЫЖИТЬ. Ведь никто не нападал на их любимый нью-йоркский пивбар и даже не грозился… так какого хрена?!
Да, много натянутостей и нелепиц (чего, увы, не избежать в трагикомедии о войне). Наверное, в американской армии во время боевых действий есть свой СМЕРШ, который подобного «спецагента» раскусит на раз по одному дурашливому выражению лица. Сцены с выкидыванием вьетнамца из вертолёта или плачущей (но не обожжённой, см. выше) девочкой на дороге больше похожи на манипуляции для очень среднего зрителя, потребляющего кинопродукт исключительно с колой и попкорном.
Но есть и важные моменты, которые отыграны. Это конец иллюзий, сложившихся у главного героя не по убеждениям и размышлениям, а под воздействием официальной пропаганды. Это американские журналисты во Вьетнаме, фиксирующие события в силу своей профессии, что сочетается с их неприятием происходящего. Это отчаяние и вина за гибель друга, которого парень с пивом когда-то совратил пойти добровольцем. Ужасы о вьетнамской войне мы насмотрелись в других, более серьёзных фильмах. В этом абсурд играет на стороне антимилитаристской пропаганды. И мысль, настигавшая меня во время всего просмотра – а ведь бывает ГОРАЗДО хуже.
Увы и ах, концовка предсказуема. Герой (без пива) возвращается в родной район ещё более повзрослевшим. И друзья ему больше не друзья, он сам себя зачислил в разряд «повидавших» (и, кажется, возненавидел пиво на всю оставшуюся жизнь). Друзья же поняли, что за океаном всё непросто и изо всех сил сделали понимающие глаза. Ну, а он нашёл нового друга и собеседника в лице сестры-пацифистки… что может быть банальней?
Фильм заканчивается любимой кинематографической «фишкой» - «основано на реальных событиях». С подробностями – прототип главного героя после вьетнамской психотерапии получил образование и сделал неплохую профессиональную карьеру. Что ж, бывает… но обычно из подобных передряг выходят ещё дурнее.
…А чем эта история закончилась в мировом масштабе? Американцы ушли не солоно хлебавши, повторить спецоперацию «две Кореи – две системы» на этот раз у них не получилось. Но и сам Вьетнам перестал быть «красным» достаточно быстро, он народный, но вполне себе капиталистический. Я лично встречал в Америке бывших бойцов отрядов Хо Ши Мина, которые вполне прижились в стране своих бывших врагов. Как встречал и американцев, верящих в праведность той войны… о чём они говорят полушепотом. Наверное, среди них есть и те, кто летает загорать на пляжи Дананга. Это при том, что во вьетнамской кампании погибло 58 тысяч граждан США, а самих вьетнамцев с обеих сторон почти 850 тысяч.
И надо было всё это начинать?!
Леонид Черток