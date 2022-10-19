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Юсуп Разыков: «Arctic open – фестиваль фестивалей»

Юсуп Разыков, режиссёр, сценарист и мой близкий друг (последнее – главное), снова в Архангельске. Уже четвёртый раз. Побывал здесь во всех фестивальных ипостасях – участник конкурсной программы (лауреат премии за лучший сценарий), председатель жюри, модератор. И все эти «костюмы» ему по размеру, он для АО уже вроде талисмана. 

Традиционно в один декабрьских дней готовим у меня что-нибудь вкусное (в этот раз была баранина по пастушьи, ибо не одним пловом славен Восток). И также традиционно беру у него интервью. Ну, не интервью в классическом виде… просто задушевно беседуем, как привыкли за сорок лет знакомства.

- Тебе не тесно в костюме модератора? (модератор представляет зрителям фильм, управляет дискуссией с создателями ленты)

- Нисколько. Наоборот, мне интересно. Я вижу глаза людей, только что посмотревших кино, становлюсь своеобразным мостиком между зрителем и режиссёром. Ну и ответственности поменьше, чем когда представляю свои работы или выставляю оценки в жюри. Вообще модератор – безответственная должность, в ней чувствуешь себя свободным. Причём в общении со зрителем я стараюсь не давать своих оценок увиденному, просто стимулирую на рассуждения и споры.

- И как тебе наш зритель?

- Зритель везде одинаков. Но в Архангельске организация лучше, на просмотры приходят заинтересованные, подготовленные люди, влюблённые в кино. Именно приходят…

Юсуп рассказывает историю про кинофестиваль, корректно не упоминая город проведения, где на просмотр сгоняли студентов, которые во время показа и обсуждения не вылезали из смартфонов. Там очень некомфортно было работать.

- А в Архангельске?

- С огромным удовольствием. Я бы даже назвал Arctic open – фестивалем фестивалей, он закрывает кинофестивальный сезон в стране, ставит своеобразную точку. Да и в организации вы растёте из года в год. Тоже касается и подбора фильмов, только что посмотрел «Дальний план» - шикарное документальное кино.

Про себя я саркастически хмыкаю – хочет сделать мне приятно. Но потом вспоминаю, как мой друг умеет рубить под корень правду-матку в том, что касается его профессии… и успокаиваюсь.

- В свой первый приезд на кинофестиваль в 2018-м ты сказал, что тебе стыдно перед архангелогородцами – мол, ко всем общим сложностям здесь не самый комфортный климат… не говоря о многом другом. Чувство вины осталось?

- Нет, ушло. Каждый свой приезд я Архангельск по-новому изучаю. Город реально становится лучше, чище… и не спорь, у тебя глаз замылен. В этот раз обратил внимание, как хорошо сделали ремонт дороги до аэропорта.

Тут Юсуп делает нелирическое отступление и рассказывает, как с тем же самым обстоят дела в его родном Узбекистане. У нас-то получше будет. Но я возвращаю его в киношный мир.

- На VI Arctic open нет конкурсной программы. Это минус?

- Это непривычно. Есть режиссёры, которые специально снимают кино с расчётом на фестивальную судьбу… и часто сами не понимают, о чем снимают, зритель тем паче. Наверное, для таких подобный формат неинтересен. Но открытие-закрытие, фестивальная дорожка с парадом участников, награждение и пр. добавляют участникам адреналина. Зрителям в том числе. Лучше, что бы конкурс был, хотя он кратно добавляет хлопот организаторам. Чем я выделяю ваш фестиваль из многих других, где довелось поработать, так это огромным уважением к зрителю.

Кстати, об уважении. Я напоминаю собеседнику, что на первых трёх Arctic open всегда присутствовал тогдашний губернатор Орлов – встречался с жюри и с участниками, выходил на сцену для награждения. Александр Цыбульский поддерживает фестиваль, но больше виртуально… живьем его там не видели. Интересуюсь – не снижает ли это статус мероприятия? Юсуп пожимает плечами:

- Думаю, у глав регионов и без кино забот хватает – то ковид, то частичная мобилизация. Но зрители хотели бы видеть губернатора на сцене, если они ему доверяют. Сколько он на выборах получил… больше 70 процентов?! Тем более.

Поговорили и о кинокомиссии. Той, что должна привлечь в регион кинематографистов с проектами. Сам Юсуп предпочитает снимать в Ярославле, там техническая база не хуже, чем в Москве. Но локации и пейзажи примелькались, переходят их сериала в сериал, из фильма в фильм. Интересуюсь, есть ли у Архангельска в этом смысле шанс? И слышу в ответ:

- Шанс есть у любого города, буквально у любого. Вопрос в привлекательности, и технической, и финансовой, последняя касается скидок на проживание съёмочной группы и оказываемых услуг. Что касается локаций-пейзажей… режиссёр – профессия компромиссная, если продюсер даст указание, переделает сценарий под любое место действия. Я, например, давно держу Архангельск в голове.

- А есть, подо что держать?

- Сейчас работаю над двумя проектами. Полный метр, от сериалов отказываюсь, чтобы не разбрасываться.

- Все ждут взрыва отечественного кино как импортозамещения ушедшему голливудскому.

- Пока не рвануло, видимо, деньги больше нужны на другие вещи. Но есть такие планы…

- Планы, что на российский экран выльется поток «Танков», «Девятаевых» и «Солнцепёков»?

- Не без этого, но я бы не упрощал. Можно ждать хорошего семейного, детского кино, кинокомедий как психологической релаксации.

- Но ты же в этих жанрах не работаешь.

- Я бы снял. Но нет хороших идей, эта претензия, прежде всего, к себе самому.

По большому секрету Юсуп рассказал, что начал работать над фильмом о последних восьми годах жизни Фёдора Ушакова. Для меня самого стало открытием, что знаменитый флотоводец провёл их… в монастыре, замаливая военные грехи. За что и был канонизирован. Действие происходит в Саранске… опять Архангельск в пролёте.

Поинтересовался судьбой двух последних картин друга. «Живите долго» уж очень остро для текущего момента как ироничная критика российской действительности. Однако…

- «Живите долго» как раз на следующей неделе показывают в рамках «Московской премьеры». Это авторское кино, но жанровое. И я бы так не связывал его с политикой, она нужна лишь для связки сюжета. История о крайне легкомысленном отношении людей к жизни, что было очень актуально в момент пика эпидемии коронавируса. Помнишь, как легко герои приходят к самоубийству? Тот же абстрактный мэр, потерявший доверие губернатор, а вместе с ним интерес к жизни вообще. Вот на доверие народа ему наплевать… мы мало знаем подобных примеров? Прокат будет, я надеюсь.

- Понятно, что пока картина ездит по фестивалям. Как принимают?

- Тут интересно. Жюри, а там в основном коллеги, относятся весьма прохладно. Нет, не думаю, что боятся хвалить, скорее, не понимают. Киноведы принимают. И зритель, что видно на обсуждениях.

- Самый последний, «Французский мастер»?

- Был один прокат – две недели. Сейчас ожидается второй.

- Всего?! Он же не окупится!

- Ты думаешь, кто-нибудь окупается?! Реклама «Сердце пармы» звучала, как говорили раньше, из каждого утюга, а толку. Российское кино не отбивается в принципе, за исключением единичных примеров.

- И как «Мастера» смотрят?

- Хорошо смотрят. Психологический триллер - добротный жанр, пусть и несколько эстетский.

- Я смотрел. И пока не могу сформулировать, о чём фильм. Про себя его называю современной версией «Вишнёвого сада», но это очень субъективное восприятие. Скажи ты.

- История о разрушении академической семьи. И ещё о том, как современное искусство превращается в дизайн, это главная мысль. Детективная составляющая нужна для интриги, чтобы вызвать зрителя на контакт через подозрение, я сознательно обманываю смотрящего, ожидающего совсем другого финала. Но это упрощённо. Там и о влюблённости как подобии любви, и об искривлённом детстве героя из внешне вполне приличной семьи.

- На показах тебе не говорят – «это же история про меня»?

- Слава богу, до такого ещё не дожили. Хотя…

Тут мой дорогой гость заспешил на очередной показ. Чужого фильма. Спрашиваю буквально вдогонку:

- Ты на Седьмой Arctic open приедешь?

- Если буду жив и на свободе.

- ?!!

- В смысле, буду свободен от съёмок.

С одной стороны, хорошо, если он будет снимать полный метр. Но с другой – какой Arctic open без Юсупа Разыкова?

P.S. А баранина по пастушьи удалась. Как и всё, что делает мой друг Юсуп. Смотрите его фильмы и сами убедитесь.

(фото Артема Келарева)

Леонид Черток

05 декабрь 13:02 | : Горячая тема / Культура

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