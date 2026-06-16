Уходящий созыв Госдумы решил устроить маркетплейсам "веселую" жизнь

Госдума в третьем чтении приняла закон об административной ответственности операторов посреднических цифровых платформ. Максимальный штраф за нарушение требований к работе с продавцами и исполнителями составит 500 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года, одновременно с законом о платформенной экономике.

Глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в беседе с порталом «Самозанятость.онлайн» отметил, что оценить эффективность новых норм можно будет только после начала их практического применения. Он также не исключил, что законодательство в дальнейшем потребуется корректировать.

«Нужно какое-то время посмотреть на то, как закон будет в практике. Я надеюсь, что этот инструмент урегулирует часть спорных вопросов, в том числе и в отношениях с самозанятыми», - отметил он.

По словам депутата, ключевое значение имеет базовый закон о цифровых платформах.

«И именно «базовый» закон о цифровых платформах является ключевым в регулировании. Но платформенная экономика - достаточно новое явление, поэтому, конечно, законодательство будет развиваться», - прогнозирует Демин.

По его мнению, законодательство «уже немного запоздало с точки зрения того, что вопросы назрели еще год-два назад, но взвешенное решение пришло только сейчас».

«И возможно, появятся новые какие-то механизмы, которые будут объединять игроков на этом рынке. Это вечная история того, что есть слабая сторона и есть крупная сторона, и всегда по отношению к слабой стороне это монопольное преимущество. Недаром у нас есть ФАС, эта диспропорция всегда будет и главное - правильно находить баланс», -заявил глава комитета Госдумы.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что после принятия новых правил законодателям следует сделать паузу и дать маркетплейсам время на адаптацию.

Он предложил «сделать паузу и ввести определенный мораторий на любые поправки, чтобы маркетплейсы могли адаптироваться к новациям». По мнению Наумова, новое законодательство также «является частью защиты самозанятых».

«Но это не является, безусловно, самоцелью. Важно, чтобы была гибкая занятость как таковая, она должна становиться ориентиром для всего рынка труда. Те достижения, которые есть в теме самозанятых, надо распространить, в том числе на индивидуальных предпринимателей и на малый бизнес в целом», - убежден Наумов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что новые правила должны защищать не только покупателей, но и добросовестных партнеров платформ: индивидуальных предпринимателей, компании, владельцев пунктов выдачи заказов и физических лиц-исполнителей, включая самозанятых.

«Сегодня для малого продавца или исполнителя блокировка личного кабинета, снятие карточки товара, ухудшение позиции в поисковой выдаче или навязанное снижение цены может означать фактическую остановку работы. Если площадка принимает такие решения непрозрачно, без понятной процедуры и без нормального рассмотрения жалоб, бизнес оказывается в слабой позиции», - сказал депутат.

Гусев обратил внимание, что регулирование распространяется не только на продавцов товаров, но и на партнеров-исполнителей - физических лиц, которые получают через платформы заказы на выполнение работ или оказание услуг.

«Среди них могут быть как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели. Для них закон предусматривает обязанности платформ по равным условиям доступа, информированию об условиях заказа, стандартах качества и безопасности, а также по соблюдению установленных прав исполнителя», подчеркнул парламентарий.

Маркетплейсы не должны жить по принципу «мы сами себе правила», считает Гусев. «Если платформа стала ключевым посредником между покупателем и продавцом, заказчиком и исполнителем, значит, у нее должна быть не только коммерческая свобода, но и ответственность», - заявил он.

По словам депутата, новые нормы не являются атакой на цифровой бизнес, а отражают взросление рынка. «Чем прозрачнее правила для платформ, тем больше доверия у покупателей, тем спокойнее работать честным продавцам и исполнителям, и тем меньше пространства для произвола, серых схем и недобросовестной конкуренции», - отметил он.

Поправки об ответственности за нарушение требований при использовании посреднических цифровых платформ разработало Министерство экономического развития РФ. Они распространяются на маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, а также агрегаторы для поиска исполнителей услуг. Размер штрафа будет зависеть от «тяжести» нарушения.