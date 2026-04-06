«Белкин лес». Почти памфлет

Светом депутатов славного ГО Котлас было принято решение влить в данный "проект" 15-20 миллионов. Насколько можно судить по раскопкам и ограждениям, работа уже ведется. Так чего там еще то поддерживать?

Или в поселке без дорог и внятной общей инфраструктуры, где школы и садики ради какой-то экономии объединяют и людей сокращают, где куда не глянь — везде беда, больше "поддерживать" нечего? Тут элементарно лошадей скоро начнут заводить, чтобы до города добраться (прошу прощения за утрирование, но я думаю все поняли, о чем речь).

ДК — грустно, поликлиника — грустно, почта — отдельная сказка, администрации уже практически не существует. По Ульянова заброшенные здания стоят без дела (здание садика и бывший ресторан). Есть, правда, золотые люди (моё им глубочайшее уважение), которые еще как-то всё это держат на плаву, но всё же, взглянем правде в глаза — всё "ГРУСТНО".

И на этом всем "Белки из тополя", как по мне, звучит как усмешка.

И вот опять сбор подписей на них же?

И всё это проходит под эгидой: "Так мы же для вас, молодежь, стараемся, для вашего будущего". Для какого будущего? Там что будет — зона эмоциональной разгрузки от неизбежности бытия, которое катится плавно... Сами представьте куда. Правда, что-то мне подсказывает, что кого-то эта тема не просто не разгрузит, а скорее нагрузит — чемоданами, набитыми денежным эквивалентом "счастливого" будущего.

