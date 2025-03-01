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Архангельским таксистам пришло послабление

Сервис «Максим» значительно упростил сетку распределения комиссии. В результате комиссия стала ниже для большинства водителей. Новые условия действуют с 31 марта.

 Водители сами могут влиять на размер комиссии и снижать его. Для этого можно выполнять заказы в режиме автоназначения или разместить рекламу на автомобиле. Минимальный размер комиссии остается прежним — всего 5 %. Более подробная информация указана в таблице.

 Сетка стала значительно проще, из нее были исключены некоторые критерии, которые влияли на размер комиссии раньше. Теперь условия максимально прозрачны и понятны для водителей. Сейчас сниженная комиссия тестируется в нескольких городах. «Максим» ценит водителей и старается сделать все, чтобы их доход постоянно увеличивался.


31 март 08:28 | : Экономика

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