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«Ледовую милю» в Вельске отменили из-за нехватки финансов

А жаль… ещё в октябре организаторы вывесили расписание на сезон — в январе должны были пройти этапы Кубка Ледовой мили, a феврале — Кубок городов России. Однако… подробности от издания «Регион 29»:

- В конце этой недели в официальном сообществе «Ледовой мили» в социальной сети «Вконтакте» появилось краткое сообщение об отмене этих планов:

«С огромным сожалением сообщаем, что сезон 2025 по ледовым гонкам не состоится. Приносим свои извинения.»

Никаких объяснений о причинах отмены соревнований пока не появилось. Однако комментаторы предположили, что в этом году у организаторов возникли непреодолимые финансовые трудности. 

Отметим, что ежегодно ледовые гонки привлекали внимание спортсменов и зрителей из многих уголков страны и являлись одним из самых заметных спортивных событий региона.

 

08 декабрь 11:30 | : Экономика / Скандалы

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