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Аэропорт «Архангельск» предлагает путешествовать без стресса

Для этого транспортное предприятие обновляет и расширяет перечень предлагаемых услуг. Таких как:

- для пассажиров теперь доступен трансфер автомобилями VIP класса с перрона аэропорта.

- по желанию Вас с семьей, коллегами или друзьями доставят в аэропорт и обратно!

Профессиональные водители встретят у борта воздушного судна в день прибытия и доставят по указанному адресу, а также заберут в день отъезда на комфортабельных автомобилях бизнес класса.

Воспользовавшись услугами VIP трансфера у пассажиров появляется возможность сэкономить  время, провести его в комфортных условиях, в атмосфере безупречного сервиса.

09 июль 16:36 | : Экономика

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