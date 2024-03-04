Аэропорт «Архангельск» предлагает путешествовать без стресса

Для этого транспортное предприятие обновляет и расширяет перечень предлагаемых услуг. Таких как:

- для пассажиров теперь доступен трансфер автомобилями VIP класса с перрона аэропорта.

- по желанию Вас с семьей, коллегами или друзьями доставят в аэропорт и обратно!

Профессиональные водители встретят у борта воздушного судна в день прибытия и доставят по указанному адресу, а также заберут в день отъезда на комфортабельных автомобилях бизнес класса.

Воспользовавшись услугами VIP трансфера у пассажиров появляется возможность сэкономить время, провести его в комфортных условиях, в атмосфере безупречного сервиса.